Контакт з іншопланетянами: вчені розробили інструкцію, як з ними говорити

Протокол контакту з іншопланетянами

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Вчені продовжують досліджувати теорії існування іншопланетян і розробили протокол взаємодії з ними. Це сталося після того, як уряд США розсекретив таємні файли про НЛО. Там закликали не відповідати, якщо вам зателефонують іншопланетяни.

Про це пише New York Post.

Американські вчені розробили протокол взаємодії з іншопланетянами

Американські вчені розробили набір протоколів реагування на контакти з позаземними цивілізаціями. Зокрема, там міститься вкрай дивна вказівка «не брати слухавку, якщо вам дзвонять іншопланетяни і не відповідати на космічну кореспонденцію».

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Міжнародна академія астронавтики (IAA) розробила та ухвалила вісім принципів комунікації з позаземними цивілізаціями. Ними мають користуватися ті, хто бере участь у дослідженні позаземного життя. Принципи оновили на початку червня 2026 року.

Це сталося відразу після того, як уряд США опублікував дві партії файлів, пов’язаних із невідомими аномальними явищами (UAPS). До них увійшли розсекречені сторінки з матеріалів ФБР у справах про НЛО, повідомлення про дивні зустрічі військових пілотів та відеозаписи, зроблені військовими літаками, на яких могли бути зафіксовані невідомі літаючі об’єкти.

У разі такого контакту позаземний сигнал має бути вивчений у співпраці з іншими дослідниками та підтверджений кількома незалежними організаціями з використанням різних інструментів чи методів.

«Вкрай важливо дотримуватися найвищих стандартів наукової відповідальності та сумлінності протягом усього цього процесу», — пишуть дослідники.

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Оскільки початкові результати можуть бути неповними або складними для інтерпретації, процес перевірки може тривати місяці або роки. Якщо докази існування розумних іншопланетян підтвердяться, дослідники повинні негайно поінформувати громадськість, наукову спільноту та Організацію Об’єднаних Націй.

Відповіді на запити повинні бути оперативними, точними та чесними, незалежно від того, підтверджено позаземне походження сигналу чи ні. Для всіх опублікували одну вимогу: не вступати у контакт з іншопланетянами без консультації з відповідними органами.

«До отримання результатів таких консультацій відповідь відправляти не слід. Ці консультації повинні проводитися через Організацію Об’єднаних Націй та інші міжнародні органи», — написали у документі.

Науковці попередили, що будь-яке оголошення про контакт з іншопланетянами неминуче викличе звинувачення у поширенні теорій змови. Тому організації повинні захистити інформаторів від переслідувань, загроз безпеці та «негативних професійних наслідків».

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Міністр оборони США Піт Гегсет заявляв, що документи та відеозаписи НЛО давно викликають припущення.

«Настав час американському народу побачити це на власні очі», — сказав він.

Іншопланетяни: останні новини

Нагадаємо, що парадокс Фермі — розбіжність між високою ймовірністю існування позаземного життя і відсутністю його слідів — десятиліттями залишається загадкою для науки.

Проте вчений із Центру космічних польотів імені Ґоддарда NASA Робін Корбет у своєму дослідженні запропонував теорію «радикальної буденності». Він припускає, що галактика може бути наповнена життям, яке просто не прагне космічної експансії через брак мотивації та колосальну вартість таких подорожей.

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Замість колонізації інших світів розвинені цивілізації можуть обирати комфортне існування на домашніх планетах. Науковець порівнює це з біологічним звиканням. За його словами, іншопланетяни нібито втрачають ентузіазм і доходять висновку, що Всесвіт усюди однаковий, тож нові контакти не принесуть їм проривних знань чи технологій.

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