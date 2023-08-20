Протягом 30 років підпирав двері сараю: чоловік за неймовірну суму продав камінь, який виявився метеоритом (відео)

Величезний метеорит, який впав у США 1930-х року, пролежав кілька десятиліть на фермі, підпираючи двері. Зрештою його продали за 75 тисяч доларів.

Чоловік на ім’я Девід Мазурек з міста Гранд-Репідс у США купив ферму 1988 року. Коли попередній власник показував йому майно, увагу чоловіка привернув величезний камінь дивної форми, яким підпирали двері сараю. Він виявився уламком метеориту.

Про загадкову історію пише Science Alert.

Власник будинку розповів Мазуреку, що в 1930-х роках вони з батьком бачили, як вночі метеорит впав на їхню ділянку "і зчинив страшенний шум". Наступного ранку батько з сином знайшла кратер, що залишив невідомий об'єкт. Вони розкопали канаву і знайшли справжнісінький метеорит. За їхніми словами, він був ще навіть теплим.

Тоді уламок позаземного походження видався чоловіку непотрібним, тому він залишив його новому власнику ферми разом з рештою майна.

Метеорит / Скриншот з відео

Мазурек протягом 30 років продовжував використовувати метеорит для підпирання дверей. Інколи його діти брали камінь до школи, аби показати і розповісти цю дивовижну історію.

Зрештою, чоловік дізнався, що нині люди заробляють гроші на продажі навіть крихітних уламків метеоритів, тож вирішив, що варто оцінити свій гігантський камінь. І яким було його здивування, коли експерти оцінили уламок на кругленьку суму.

Зрештою, Мазурек продав свій метеорит за 75 тис. доларів Планетарію Абрамса Мічиганського державного університету, пообіцявши передати 10 відсотків від вирученої суми кафедрі наук про Землю та атмосферу.

Нагадаємо, міжнародна група геологів та істориків виявила, що наконечник стріли, який зберігається в Бернському історичному музеї, був виготовлений з метеоритного заліза.

Читайте також: