Провалився під лід: 20-річного сліпого кота врятували із замерзлого озера – фото

У США 20-річний сліпий кіт провалився під лід на замерзлому озері і був врятований парою місцевих мешканців.

Про це пише UPI.

Служба контролю за тваринами міста Вестлейк, штат Массачусетс, повідомила, що до поліцейського відділку надійшов дзвінок від громадянина, який заявив, що кіт стоїть на шматку льоду, що плаває посеред озера Набнассет.

Далі він сказав, що чує, як під твариною тріщить лід, а через декілька хвилин вона провалилася в холодну воду.

Порятунок 20-річного сліпого кота / Фото: facebook.com/westfordanimalcontrol

Пара свідків, яких ідентифікували лише як Кріс і Нейт, поквапилися вжити заходів до прибуття працівників служби контролю за тваринами.

Нейт стрибнув у човен, щоб вийти в озеро, використовуючи лопату, щоб розбити лід на своєму шляху. Йому вдалося витягнути кота з води, і вони занесли мокру тварину до будинку, де зігріли бідолашного чотирилапого під ковдрами.

Порятунок 20-річного сліпого кота / Фото: facebook.com/westfordanimalcontrol

Прибулі співробітники служби контролю за тваринами змогли відвезти кота, який був млявим і перебував у шоковому стані, до місцевого ветеринара для лікування.

Пізніше було встановлено, що це Тікі, 20-річний сліпий кіт, який зник з дому свого господаря.

"Ми вважаємо, що Тікі, можливо, був вигнаний на лід хижаком минулої ночі і застряг на льоду, пливучи просто через озеро протягом ночі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Таїланді поліція "заарештувала" рудого кота за крадіжку риби. Ролик став вірусним у Мережі.

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