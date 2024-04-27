Провела 6 діб без води та їжі: кішку випадково відправили поштою в посилці

Кішка сховалась у коробці з посилкою, і її відвезли за 1100 км від дому.

Мешканка штату Юта (США) випадково відправила свою кішку поштою на склад Amazon.

Про це пише KSL TV.

Кері Кларк розповіла, що оформила повернення кількох пар взуття до Amazon. Коли вона збирала посилку, то не помітила, як у коробку застрибнула її кішка на прізвисько Галена. Власники не знали, що Галена буквально виїхала з дому у великій коробці із взуттям.

Коробка зі взуттям, у яку залізла кішка / Фото: ksltv.com

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Після цього майже цілий тиждень тварину намагалися знайти і навіть розклеювали листівки містом. Пошуки не мали успіху. Проте через кілька днів господарям тварини зателефонували з ветеринарної клініки в Каліфорнії. Як виявилося, у кішки був мікрочіп, завдяки якому вдалося вийти на господарів.

Галена пробула в пастці в коробці шість днів без їжі та води. Співробітниця Amazon на ім'я Бренді врятувала кішку з коробки, коли знайшла її на каліфорнійському складі – за 1050 км від рідного міста. Вона подбала про тварину, а наступного дня відвезла Галену до ветеринара.

Господарка зізнається, що спочатку не повірила у те, що відбувається, подумавши, що це жарт чи розіграш.

Як тільки господарі дізналися, що Галена була знайдена в коробці на складі Amazon, то забронювали квитки на літак до Каліфорнії і забрали улюбленицю додому.

Кішка, яка провела 6 днів у закритій коробці / Фото: ksltv.com

"Це було приголомшливе возз'єднання! Галена миттєво перестала тремтіти і розслабилася в моїх руках, коли я знову взяла її" – розповіла власниця тварини про зустріч у ветеринарній клініці в Каліфорнії. "Незважаючи на те, що вона схудла і трохи зневоднена, її аналізи крові були в нормі, і вона була абсолютно неушкодженою".

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