Провідниця у Вищі виміри назвала місто в Україні, до якого більше не долітатимуть ракети РФ

Провідниця у Вищі виміри світла та любові Айа назвала місто в Україні, куди більше не прилітатимуть російські ракети.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

Айа зауважила, що по її відчуттю війна Росії проти України триватиме ще не довго. Провідниця у Вищі виміри пригадала, що вона була в Івано-Франківську, куди тоді прилетіла російська ракета, вона відчула, що це вже востаннє окупанти бомбардують цей обласний центр.

"Приліт - це погано, але слава Богу, ніхто не постраждав. Я повернулась уже в місто тоді і я побачила, що як карма крутиться і вона вже прокрутила це. Тобто це вже була остання крапка, останній "приліт" саме в це місто", - сказала Айа.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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