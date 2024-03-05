Провідниця у Вищі виміри назвала подію, яка ознаменує закінчення війни в Україні

Провідниця у Вищі виміри світла та любові, ченнелерка Айа назвала подію, яка ознаменує початок закінчення війни в Україні.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Мій світ".

Айа вважає, що три події можуть ознаменувати кінець війни Росії проти України. Це - знищення ядерної зброї РФ, падіння метеорита та смерть диктатора Путіна.

"Я бачу щось з неба. Можливо метеорит. Але найточніший варіант, це коли зброя ядерна, яку вони на нас накопичують, почне у них вибухати. Але з космічними моментами - це теж все може бути, з метеоритами. От щось може туди прилетіти. У нас є три варіанти - ракета, метеорит та смерть президента Росії", - сказала Айя.

Вона передбачила, що диктатор Путін може померти на світанку.

Айя прогнозує, що Україна виживе та процвітатиме у майбутньому.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше провідниця у Вищі виміри світла та любові, ченнелерка Айа розповіла, що Польща поплатиться через розсипане українське зерно. Вона прогнозує голод у Європі.

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