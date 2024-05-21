Провідниця у Вищі виміри назвала точний рік, коли закінчиться війна: "На РФ насувається щось страшне"

Провідниця у Вищі виміри Айа вважає, що війна в Україні закінчиться 2024 року. Вона наголосила, що про це свідчить багато знаків.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Мій світ".

"Я точно-преточно знаю, що закінчення війни буде в 2024 році. Зі Всесвіту до мене прийшло слово - договір. Завдяки цьому закінчиться війна. Всередині літа щось дуже страшне насувається на Росію. Можливо ці події будуть вирішальними для закінчення війни. Коли цього року в РФ святкували "день перемоги", там йшов сніг. У нас було тепло, тобто навіть природа транслювала свою високу вібрацію. Навіть ця рання весна, ці лелека - природа постійно говорить, що буде закінчення", - каже Айа.

Провідниця у Вищі виміри зазначила, що диктатора Путіна "наступного року не буде на Червоній площі під час святкування 9 травня".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" назвала країну, яка може зупинити війну в Україні.

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