Провідниця у Вищі виміри описала, як карма покарає росіян за їхні злочини в Україні

Провідниця у Вищі виміри світла та любові Айа вважає, що карма покарає росіян через їхні злочини проти України. Вона наголосила, що Росію чекає бідність.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

Айа наголосила, що Росія зараз на шляху до руйнувань та бідності.

"Справа у тому і я постійно кажу, що вони йдуть до руйнування до бідності. Це їхній кармічний урок - бідність, розруха", - сказала Айа.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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