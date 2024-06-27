Провідниця у Вищі виміри передбачила новий наступ України: чи буде він успішним

Айа вважає, що окупанти більше не зможуть просуватись.

Провідниця у Вищі виміри любові та світла Айа зробила передбачення щодо війни Росії проти України. Вона зазначила, що найближчим часом на фронті ситуація зміниться.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

Айю запитали про те, чи правда, що на початку року Росія була на піку своїх наступальних можливостей, коли Україна не отримувала зброї від партнерів. Провідниця у Вищі виміри зазначила, що це так і є, проте зараз для Росії ситуація зміниться.

"Я бачу, що прориватимуться наші війська і навіть звільнятимуть якісь невеличкі населені пункти", - сказала Айа.

Провідниця у Вищі виміри переконана, що з часом українські захисники підуть у наступ та отримають суттєві просування на декількох напрямках.

"Деякі напрямки будуть тяжкі, але на більшості буде прорив. З'явиться якась сила, переможна сила", - сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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