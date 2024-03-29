Провідниця у Вищі виміри передбачила покарання для світу через війну в Україні: що станеться

Провідниця у Вищі виміри світла та любові, ченнелерка Айа передбачає нову велику війну у світі. Вона наголосила, що це станеться через те, що світ не зрозумів горя українців та не захотів активно допомагати.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Мій світ".

"Зараження програмою війни йде по всьому світу. Війна йтиме по всьому світу. Цього могло б не бути, якби нам дали допомогу. Але війна йтиме і у Польщі буде", - каже Айа.

Вона наголосила, що світ не пробудився в зміг побачити, яке горе відбувається в Україні. Вона наголосила, якби нашій країні допомогли - цього б не було.

"Народи почали проявляти его, не всі звичайно. Були і люди, які включились, але їх мало. Війна неминуча, вона буде по всьому світу", - сказала провідниця.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, чорний маг передбачив, чи буде новий наступ Росії на Україну.

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