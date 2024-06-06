Провідниця у Вищі виміри передбачила спалення Москви та ядерні удари по РФ: "Центр демонічної енергії"

Провідниця у Вищі виміри Айа передбачила катастрофи у Росії. Вона наголосила, що Москва горітиме через ядерні вибухи.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

"Кремль та Москву я не раз бачила, що там будуть серйозні катаклізми і буде горіти все. Я бачу ядерні вибухи. От не знаю. Бачу. Епіцентр всього зла - це Москва. Це - центр демонічної енергії. Там я бачу дві бомби. Я це бачу і все, як провідник, не бажаю цього нікому. Там буде дуже серйозна катастрофа. Врятуються люди, які ближче до Сибіру, Уралу", - сказала вона.

Айа прогнозує бідність та розруху на Росії, бо таким чином карма хоче покарати росіян за їхню пихатість.

"Особливо бідність по грошах, вони банкрутуватимуть. Багато людей тікатимуть і їм буде соромно казати, хто вони по національності", - сказала провідниця у Вищі виміри.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, шаманка та екстрасенска Сейраш прогнозує складне літо в Україні. Вона зазначила, що окупанти можуть почати новий наступ та ймовірні провокації з боку Білорусі.

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