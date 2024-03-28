Провідниця у Вищі виміри передбачила закінчення війни в Україні: коли це станеться

Провідниця у Вищі виміри світла та любові, ченнелерка Айа каже, що березень був важким для українців місяцем, проте далі буде простіше. Також вона передбачає закінчення війни в Україні.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

"У нас почалось повномасштабне вторгнення, воно десь затухає. Березень - це екзамен, що ми обираємо і як. Я казала, що березень буде важким, але ще трохи залишилось. Тому по факту ми його прийшли. Екзамен складено і погіршення не буде", - сказала Айа.

Провідниця у Вищі виміри вважає, що Україна уже перемогла у війні Росію. Вона переконана, що цей факт не змінити.

"Просто ми розтягнули це у просторі. Хтось казав одну дату, десяту - це можливі варіанти закінчення війни. Але я бачу, що от-от уже війна закінчиться, залишилось дуже мало", пророкує Аяа.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, чорний маг передбачив, чи буде новий наступ Росії на Україну.

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