Провісниця землетрусів: на берег викинулася 5-метрова "риба Судного дня"

Риба Судного дня викинулась на берег в Чілі / © скриншот з відео

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На узбережжі Чилі виявили рідкісну глибоководну рибу, яка одразу привернула увагу через свою моторошну репутацію. В Японії її називають «рибою Судного дня» та вважають можливим передвісником землетрусів і цунамі. Знахідка на тлі нещодавніх природних катастроф у різних частинах світу знову розпалила суперечки про те, чи може ця істота попереджати про небезпеку.

Про це пише Daily Mail.

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«Риба Судного дня» завдовжки майже п’ять метрів

Рідкісну рибину знайшли у вівторок, 20 жовтня, на пляжі в місті Мехільйонес на півночі Чилі. Довжина риби сягала приблизно 4,8 метра. Про знахідку повідомив Центр дослідження морської фауни та спостереження за китоподібними CIFAMAC.

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Ця риба має довге сріблясте тіло, яке нагадує стрічку, та червонуватий спинний плавець. В різних місцях її також називають «риба-ремінь», «риба-весло» чи «оселедцевий король». Вона належить до глибоководних видів, які рідко потрапляють на очі людям. Зазвичай представники цього виду мешкають на глибині близько 900 метрів, тому їхня поява біля поверхні або на суші викликає особливий інтерес.

Проте найбільше уваги до знахідки привернула не її довжина, а давнє повір’я. У японському фольклорі «рибу Судного дня» пов’язують із морськими зміями та стихійними лихами. За легендами, поява таких істот біля берега може віщувати землетрус або цунамі.

Після знахідки в Чилі користувачі соцмереж почали писати про можливу катастрофу. Один із коментаторів назвав появу риби «поганою прикметою», інший припустив, що на півночі країни невдовзі станеться землетрус.

Чи справді оселедцевий король передбачає землетруси

У 2026 році вже були інші незвичайні зустрічі з цими рибами. 25 серпня мертвого оселедцевого короля виявили біля острова Комодо в Індонезії. За шість днів у країні шість вулканів вивергалися або демонстрували ознаки активності, а на початку жовтня в цьому регіоні стався землетрус магнітудою 5,2.

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Ще одна незвична подія сталася наприкінці лютого: біля мексиканського курорту Кабо-Сан-Лукас на берег викинулися одразу дві живі риби. Згодом, 23 березня, неподалік зафіксували землетрус магнітудою 4,1. Ці збіги знову поширили міф про те, що глибоководні істоти можуть відчувати наближення природних катастроф. Однак сам збіг у часі не доводить причинно-наслідкового зв’язку.

У 2019 році японські дослідники провели статистичний аналіз появ глибоководних риб та землетрусів. Вони зіставили 336 повідомлень про знахідки таких риб із 221 землетрусом магнітудою понад 6,0 у Японії за період від 1928-го до 2011 року. Переконливого статистичного зв’язку виявити не вдалося: лише один випадок дослідники визнали таким, що потенційно міг відповідати критеріям збігу за місцем і часом.

Отже, науковці не вважають цю рибу надійним провісником землетрусів. Чому саме поодинокі особини цього виду іноді опиняються біля поверхні або на суші, достеменно невідомо. Серед можливих пояснень називають хвороби та інші зміни стану тварин, але остаточної відповіді науковці наразі не дали.

Водночас Чилі справді розташована в одному з найактивніших сейсмічних регіонів світу. Тут океанічна плита Наска занурюється під Південноамериканську плиту, створюючи умови для сильних землетрусів і вулканічної активності. тож ризик у цій зоні пов’язаний із тектонічними процесами, а не з появою рідкісної риби.

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«Риба Судного дня» — інші незвичайні знахідки

Оселедцевий король і раніше привертав увагу через незвичний вигляд і легенди навколо нього. У березні 2025 року біля узбережжя Мексики помітили «рибу Судного дня» біля берега. Тоді теж виникли припущення про можливий землетрус, однак наукових доказів того, що поява риби здатна передбачити сейсмічну активність, не було.

У червні того самого року оселедцевого короля завдовжки близько двох метрів знайшли на пляжі Оушен-Біч у Тасманії. Фахівці зазначали, що оселедцевий король на пляжі Тасманії — рідкісна знахідка, адже цей вид зазвичай мешкає далеко від поверхні. За словами морського біолога, риба може підпливати вище, коли хворіє, проте причину конкретного випадку встановити не вдалося.

Попри загадковий вигляд і гучне прізвисько, «риба Судного дня» залишається насамперед маловивченою глибоководною істотою. А її поява на березі сама собою не означає, що насувається землетрус чи інше стихійне лихо.

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