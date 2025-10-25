Проводжали на пенсію, обливаючи водою з пожежних шлангів: фото

Проводи рятувальника на пенсію / © Управління ДСНС Києва

У Київському гарнізоні управління ДСНС під звуки пожежних сирен та оплески провели на пенсію полковника Руслана Довганюка. Апофеозом проводів стало обливання новоспеченого пенсіонера водою із пожежних шлангів.

Про це повідомили на сайті Головного управління ДСНС міста Києва.

Співробітники відзиваються про Руслана Довганюка, який присвятив 36 років свого життя службі в пожежно-рятувальній частині, як про професіонала, який завжди вірно оцінював обстановку при будь-якій надзвичайній ситуації.

Свою кар’єру він завершив на посаді старшого помічника начальника зміни з питань оперативного реагування ОКЦ ГУ ДСНС України у місті Києві.

Як видно на опублікованих фото, церемонія проводів на пенсію завершилася для рятувальника потужним «душем».

«Щедро поливши „Петровича“ водою з пожежних рукавів, не шкодуючи води й посмішок, рятувальники побажали йому щасливого початку нового етапу життя», — йдеться у повідомленні.

