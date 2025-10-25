ТСН у соціальних мережах

Проводжали на пенсію, обливаючи водою з пожежних шлангів: фото

Полковник служби цивільного захисту Руслан Довганюк присвятив 36 років свого життя службі в пожежно-рятувальній частині Києва.

Автор публікації
Богдан Скаврон
Проводи рятувальника на пенсію

Проводи рятувальника на пенсію / © Управління ДСНС Києва

У Київському гарнізоні управління ДСНС під звуки пожежних сирен та оплески провели на пенсію полковника Руслана Довганюка. Апофеозом проводів стало обливання новоспеченого пенсіонера водою із пожежних шлангів.

Про це повідомили на сайті Головного управління ДСНС міста Києва.

Співробітники відзиваються про Руслана Довганюка, який присвятив 36 років свого життя службі в пожежно-рятувальній частині, як про професіонала, який завжди вірно оцінював обстановку при будь-якій надзвичайній ситуації.

Свою кар’єру він завершив на посаді старшого помічника начальника зміни з питань оперативного реагування ОКЦ ГУ ДСНС України у місті Києві.

Як видно на опублікованих фото, церемонія проводів на пенсію завершилася для рятувальника потужним «душем».

/ © Управління ДСНС Києва

© Управління ДСНС Києва

«Щедро поливши „Петровича“ водою з пожежних рукавів, не шкодуючи води й посмішок, рятувальники побажали йому щасливого початку нового етапу життя», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно рятувальникам у Києві довелося рятувати кота, який не міг злізти з даху історичної пам’ятки у центрі столиці.

