Пройшов 965 км до іншої країни: зниклий собака знайшовся через чотири роки

Собака, що зник з будинку друга сім'ї в Колорадо 2020 року, знайшовся через чотири роки неподалік мексиканського кордону — майже за 965 км від дому.

Про це пише UPI.

Бенджаміну Бакстеру було 13 років, коли він приніс додому 6-тижневе цуценя за окликом Патчес, але 2020 року йому довелося переїхати до Небраски на нову роботу, а в його новий орендований будинок не допускалися собаки.

Патчес залишилася в друга сім'ї в Калхані, штат Колорадо, тоді як Бакстер шукав новий будинок, в якому міг би розміститися його вихованиця, але вона прожила в друга всього декілька місяців, перш ніж втекла.

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Бакстер сказав, що спочатку він не хвилювався, оскільки Патчес мала історію втечі, але в міру того, як минали дні, а на плакати зі "зниклим собакою" не було жодної реакції, він втратив надію.

Дружині Бакстера, Елізабет, 31 січня зателефонувала його матір, яка сказала, що їй повідомили про те, що Патчес знайшли в Лас-Крусес, штат Нью-Мексико, але вона підозрювала, що ці дзвінки можуть бути шахрайством. Бакстер зв'язався з притулком і незабаром переконався, що його давно втрачений пухнастий друг справді в них.

Патчес привезли з Нью-Мексико назад до будинку друга родини в Колорадо, куди Бакстер сказав, що незабаром поїде, щоб назавжди привезти собаку додому.

Нагадаємо, у собаки знову відросла щелепа, яку він втратив через рак. Це перший зареєстрований випадок.

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