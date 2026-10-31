Прожив у будинку чотири роки й натрапив на страшну знахідку: що чоловік виявив на горищі

Моторошна знахідка на горищі старого будинку налякала чоловіка / © pexels.com

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Чоловік, який майже чотири роки прожив у старому будинку, випадково натрапив на моторошну знахідку. На горищі він виявив купу зубів, які, на його думку, могли належати людині. Знахідка неабияк налякала господаря, який і раніше підозрював, що в його оселі мешкає привид.

Про незвичайну історію пише британське видання Mirror.

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За словами чоловіка, будинок, у якому він мешкає, ймовірно, збудували 1900 року, хоча сам він припускає, що споруда може бути ще старішою. Одного дня він піднявся на горище, щоб забрати прикраси, та вирішив переставити меблі. Саме тоді й помітив дивні предмети, схожі на людські зуби.

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Своєю знахідкою чоловік поділився на Reddit. Він зізнався, що був настільки наляканий, що спочатку вирішив нічого не чіпати.

Власник будинку розповів, що ще від моменту переїзду був переконаний у присутності привида. Крім того, протягом останніх двох років восени в його житті відбувалися трагічні події. Тепер чоловік почав підозрювати, що вони можуть бути пов’язані із загадковими зубами.

Він також побоюється, що переміщення знахідки може розгнівати духів, хоча й визнає, що його припущення можуть здатися іншим дивними.

Щоб з’ясувати походження зубів, чоловік звернувся до попереднього власника будинку. Однак його відповідь лише додала загадковості цій історії.

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З’ясувалося, що колишній господар, який придбав нерухомість 2005 року, також знаходив ці зуби через кілька років після переїзду. Він теж припускав, що вони могли належати людині. Отже, дивна знахідка перебувала на горищі вже багато років.

Нинішній власник висловив припущення, що хтось міг навмисно залишити зуби як своєрідний оберіг від зла. Оскільки чоловік вірить у надприродне, він вирішив поки не прибирати їх із горища.

Водночас він планує звернутися до місцевого історичного товариства, щоб більше дізнатися про минуле свого будинку.

Історія викликала обговорення на Reddit. Деякі користувачі порадили чоловікові повідомити про знахідку поліцію, адже зуби можуть бути людськими. Інші припустили, що вони могли використовуватися у старовинних народних обрядах.

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Також коментатори запропонували перевірити історію зникнень людей у цьому районі. Водночас вони не виключили, що знайдені зуби насправді належать тваринам.

Нагадаємо, в Токіо та інших містах Японії набуває популярності оренда та купівля «будинків із привидами». Завдяки законодавчим вимогам та забобонам місцевих жителів сміливці економлять тисячі єн на житлі.

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