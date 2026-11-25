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Колишній підрядник Пентагону та дослідник НЛО заявив, що інопланетяни нібито можуть уже перебувати на Землі та готуватися до масштабної операції з її колонізації. За його версією, загадкові об’єкти, які помічали американські військові, можуть бути частиною значно масштабнішого плану прибульців.

Про це пише Daily Mail.

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Йдеться про Гері Мошієра (Gary Moshier) — колишнього інженера та підрядника Міністерства оборони США, який стверджує, що близько 30 років працював у сфері оборонних технологій. Нині він займається дослідженням НЛО.

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За словами Мошієра, він витратив 12 років на вивчення повідомлень про невідомі літаючі об’єкти, викрадення людей прибульцями, загадкові кола на полях та інші незрозумілі явища.

Публіцист дійшов висновку, що багато таких випадків можуть бути не випадковими. На його думку, НЛО навмисно взаємодіють з американськими військовослужбовцями, щоб продемонструвати свою технологічну перевагу. Він вважає, що ці зустрічі інсценовані, щоб залякати людство та відбити опір.

Він вказує на інцидент з американським підводним човном у 2004 році, під час якого пілоти ВМС США зіткнулися з невпізнаним об’єктом, який, як повідомляється, продемонстрував надзвичайну швидкість і маневреність.

Він також стверджує, що було задокументовано випадки, коли НЛО потрапляли до засекречених точок зустрічі бойового повітряного патрулювання, місць, де очікуються зустрічі військових пілотів під час операцій. За його інтерпретацією, ці зустрічі свідчать про те, що позаземні гості володіють детальними знаннями про військові пересування та можливості.

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«Вони кидають виклик нашим винищувачам ВМС, переслідують їх, стежать за ними та втягують у бій. Вони, по суті, демонструють переважну технологічну перевагу. Тож вони знущаються з нас», — пояснив співрозмовник видання.

Після 12 років досліджень Мошієр дійшов висновку, що заяви про зустрічі з НЛО, каліцтва худоби, викрадення інопланетянами та кола на полях були «інсценованими» подіями інопланетян, спрямованими на залякування людської раси.

Американець стверджує, що Землю нібито відвідує інопланетна раса, головною метою якої є колонізація планети Земля.

«Вони прибувають сюди, щоб жити та процвітати тут», — каже Гері Мошієр.

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Чи можуть інопланетяни вже жити серед людей

Найбільш незвичайна частина теорії Мошієра стосується так званих гібридів — істот, які нібито поєднують людські та позаземні характеристики.

Дослідник стверджує, що інопланетяни можуть створювати новий вид, представники якого зовні практично не відрізняються від звичайних людей. Головна відмінність, за його припущенням, полягає у неврологічних здібностях таких істот. Мошієр припускає, що ці гібриди вже можуть перебувати серед людського населення, залишаючись непомітними для оточення.

«Вони, по суті, створюють інший вид, який спочатку називали гібридами, а потім, коли вони дійшли до того моменту, ці гібриди по суті ідентичні людям, за винятком їхніх неврологічних здібностей», — зазначив Мошієр.

Він також згадує заяви колишнього конгресмена США Метта Гетца та інших американських посадовців, які раніше розповідали про можливе існування позаземних баз і гібридів.

Проте жодних перевірених біологічних зразків або інших фізичних доказів існування таких істот дослідник, звісно ж, не представив. Теорії Мошієр залишаються спекулятивними, без перевірених фізичних доказів того, що інопланетяни відвідують Землю, створюють людські гібриди або готуються колонізувати планету. Уряд США стверджує, що не знайшов жодних перевірених доказів існування позаземних технологій.

Раніше ми писали, що британські вчені кардинально змінили підхід до пошуку позаземного розуму.

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