Іншопланетний космічний корабель. Ілюстративне зображення

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Дослідники, які займаються пошуком позаземного життя, зафіксували 25 незвичних радіосигналів із ділянок космосу, звідки потенційні позаземні цивілізації могли б спостерігати за проходженням Землі на тлі Сонця. Поки що науковці не встановили походження цих сигналів і не можуть підтвердити, що вони мають штучне джерело.

Про це пише видання Daily Mail.

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Радіосигнали виявила міжнародна дослідницька команда, пов’язана з Інститутом SETI та проєктом Breakthrough Listen. Для спостережень науковці використали антенну решітку Аллена в Північній Каліфорнії, спеціально призначену для пошуку можливих технологічних сигналів із космосу.

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Особливістю дослідження стало те, що вчені зосередилися на так званій протисонячній точці — напрямку, протилежному Сонцю. Саме звідти далекі спостерігачі за певного розташування могли б побачити, як Земля проходить перед сонячним диском.

Дослідники припускають, що потенційна позаземна цивілізація могла б використовувати такий момент для надсилання сигналу на Землю, оскільки він дає змогу визначити спільний орієнтир для відправника й отримувача.

Що відомо про 25 радіосигналів

Зафіксовані сигнали класифікували як такі, що становлять науковий інтерес. Вони мали вузьку смугу частот, яка змінювалася з часом. Подібні характеристики привертають увагу дослідників SETI, оскільки можуть бути властивими штучним радіопередачам.

Чотирнадцять сигналів зафіксували з однієї ділянки неба під час одного сеансу спостережень. Вони також мали близькі частоти. Загалом виявлення охоплюють 10 ділянок неба, для яких уже запланували повторні спостереження.

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Водночас сам факт реєстрації незвичних радіосигналів не є доказом контакту з іншопланетянами. Науковцям ще належить з’ясувати, чи не мають вони природного походження або не пов’язані із земними радіоперешкодами.

Пошук може тривати понад чотири роки

Дослідження є частиною масштабної кампанії спостережень за допомогою антенної решітки Аллена. На момент підготовки звіту науковці охопили лише частину запланованої зони пошуку.

Для завершення програми знадобиться понад чотири роки спостережень і обробка більш ніж 11 петабайтів даних. Дослідники планують регулярно повертатися до тих самих ділянок неба, оскільки через рух Землі навколо Сонця протисонячна точка поступово зміщується відносно зірок.

Науковці сподіваються, що така стратегія допоможе не лише виявляти можливі сигнали від позаземних цивілізацій, а й визначати, де саме та коли варто шукати їхні потенційні радіопередачі.

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Нагадаємо, колишній перекладач Ватикану виступив із сенсаційною заявою про те, що оригінальні біблійні тексти насправді розповідають про расу високотехнологічних іншопланетян, і вище духовенство чудово знає про цей палеоконтакт.

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