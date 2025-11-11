Прибиральник зіпсував артоб’єкт у музеї, переплутавши його з брудним дзеркалом

Робота художника / © Metro

На Тайвані прибиральник музею випадково зіпсував мистецьку інсталяцію, вирішивши, що вона просто потребує прибирання. Йдеться про роботу художника Чень Сун-чжі під назвою Inverted Syntax – 16. Вона складалася з дзеркала, покритого шаром пилу, частково накритого тканиною — символом спотвореної самосвідомості середнього класу.

Про це повідомляє видання Metro.

Втім, один із прибиральників музею побачив у цьому не філософський підтекст, а “занедбану поверхню”. Озброївшись туалетним папером, він ретельно “відчистив” пил, який художник накопичував 40 років.

Колеги зупинили прибиральника лише після того, як більшість запиленого шару було стерто. Відновити оригінальний вигляд інсталяції вже неможливо.

Робота експонувалася у межах виставки “Ми — це я”, присвяченій трансформації повсякденних предметів. У ній Чень досліджував теми пам’яті, ритуалу й плинності часу — саме те, що тепер набуло нового, дещо іронічного сенсу.

Бюро культури та туризму міста Цзилун вибачилося перед митцем і розглядає питання компенсації. Водночас юристи зауважують, що “видалення пилу” не обов’язково можна трактувати як матеріальну шкоду, що ускладнить вимогу відшкодування.

Деякі мистецтвознавці вже припускають, що випадкове втручання прибиральника само по собі стало частиною історії твору — і пропонують залишити інсталяцію у її “оновленому” вигляді.

