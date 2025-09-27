Прибирання обернулося відкриттям: несподівана знахідка під стелею здивувала подружжя (відео)

Несподівана знахідка під стелею. Фото: fixitupwithmaryandjacob/Instagram

Звичайне прибирання перетворилося для американського подружжя на справжнє відкриття. У процесі вони помітили, що висота стелі у спальні значно відрізняється від коридору та сусідньої кімнати. Це викликало підозри, і власники вирішили перевірити простір над підвісною конструкцією.

Про це пара повідомила в Instagram.

Знявши панелі, пара побачила оригінальну високу стелю, яка залишалася прихованою багато років. За їхніми словами, вони не знали, що на них чекає, проте були здивовані гарним станом будівельної основи.

Попри відсутність декоративних деталей, наприклад, молдингу, додатковий простір став важливою знахідкою для майбутньої реконструкції. Подружжя зізналося: тепер кімната набуде зовсім іншого вигляду та виглядатиме значно просторішою.

Своїм досвідом вони поділилися в Instagram. Відео швидко стало популярним: користувачі жваво обговорювали, чому попередні власники вирішили знизити стелю, та зазначали, що тепер приміщення виглядатиме зовсім інакше.

Інтерес до таких історій не випадковий: у США контент про ремонти стабільно збирає увагу. Дослідження My Financial Programs за 2025 рік показало, що 43% американських домовласників торік або завершили ремонт, або лише планували його. Найчастіше оновлюють кухні, ванні кімнати та фасади будинків, витрачаючи від 10 до 50 тисяч доларів. Значна частина таких проєктів фінансується коштом кредитів.

