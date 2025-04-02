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У Таїланді приголомшений чоловік не міг повірити своїм очам після того, як помітив мертву отруйну змію у своєму морозиві.

Про це пише What’s The Jam.

Рейбан Нахлунгбун знайшов тіло змії, заморожене всередині. Він пожартував: «Зміє з невинними очима, ти вже померла?»

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33-річний Рейбан поділився, що купив смаколик у вуличного продавця в Бангкоку.

Чоловік додав: «Це реальна картина і реальна ситуація. Я сам купив це ескімо».

Морозиво з отруйною змією / © Jam Press

Змія може бути золотою деревною змією. Цей вид помірно отруйний, однак через свої задні ікла вона вважається менш небезпечною для людини, ніж змії з передніми іклами.

Тим часом юзери пожартували, що це новий рецепт морозива із додатковим білком.

Нагадаємо, пес знайшов унікальну скам’янілість льодовикового періоду на пляжі.