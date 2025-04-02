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Приголомшений чоловік знайшов отруйну змію в морозиві — фото
Смаколик із сюрпризом продали на вулиці.
У Таїланді приголомшений чоловік не міг повірити своїм очам після того, як помітив мертву отруйну змію у своєму морозиві.
Про це пише What’s The Jam.
Рейбан Нахлунгбун знайшов тіло змії, заморожене всередині. Він пожартував: «Зміє з невинними очима, ти вже померла?»
33-річний Рейбан поділився, що купив смаколик у вуличного продавця в Бангкоку.
Чоловік додав: «Це реальна картина і реальна ситуація. Я сам купив це ескімо».
Змія може бути золотою деревною змією. Цей вид помірно отруйний, однак через свої задні ікла вона вважається менш небезпечною для людини, ніж змії з передніми іклами.
Тим часом юзери пожартували, що це новий рецепт морозива із додатковим білком.
Нагадаємо, пес знайшов унікальну скам’янілість льодовикового періоду на пляжі.