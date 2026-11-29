Чоловік схуднув на 26 кг / © Daily Mail

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Батько трьох дітей з Австралії поділився приголомшливими фотографіями «до і після» своєї трансформації тіла. Він розкрив секрети схуднення на 26 кг та формування преса з «шістьма кубиками».

Про це пише The Daily Mail.

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44-річний доктор Ґамер Вердіан, успішний стоматолог, більшу частину свого дорослого життя боровся з виснажливим циклом «дієт-гойдалок», коли вага то знижується, то знову повертається. Маючи зріст 193 см та вагу 126 кг, він дедалі більше розчаровувався через збільшення об’єму талії, брак енергії та постійну необхідність купувати більші костюми для роботи.

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Поєднуючи управління 120 працівниками, ділові поїздки та виховання трьох дітей разом із дружиною, Ґамер роками переконував себе, що «не має часу», аби зробити здоров’я своїм пріоритетом. Однак відвертий погляд на себе у дзеркалі готельної ванної кімнати два роки тому змусив його переглянути пріоритети.

Сповнений рішучості привести себе у форму, він кардинально переглянув раціон, зобов’язався проводити по два тренування на день і виробив абсолютно новий підхід до здоров’я та фітнесу.

Минуло два роки — і зараз Ґамер підтримує вагу 100 кг, має рельєфну статуру, нову впевненість у собі та більше енергії, ніж будь-коли раніше. Тепер він відверто розповідає, що саме їв, аби скинути зайві кілограми, за якою програмою тренувався для рельєфного преса, а також про зміну мислення, яка нарешті допомогла розірвати багаторічне замкнене коло набору та втрати ваги.

Життя на «дієтах-гойдалках» потрібно було зупинити

Попри значний спортивний досвід, Ґамер зізнався, що підтримання здорової ваги було для нього постійною боротьбою протягом більшої частини дорослого життя.

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«Я був найгіршим прикладом людини на «дієтах-гойдалках». За характером я максималіст — або все, або нічого», — розповів він.

Зазвичай він три-шість місяців правильно харчувався та наполегливо тренувався, але потім якась травма перекреслювала весь прогрес, і місяці тяжкої праці йшли нанівець.

«До того ж я належу до тих людей, які почуваються глибоко нещасними, коли не перебувають у хорошій фізичній формі та не почуваються здоровими», — зауважив чоловік.

Поворотний момент настав, коли Ґамер випадково натрапив на подкаст за участю свого колишнього бізнес-коуча, підприємця Дена Мартелла, який назвав проходження челенджу 75 Hard одним із найважчих випробувань у своєму житті. Для людини з природним духом суперництва це стало саме тією мотивацією, якої йому бракувало.

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Виснажливий режим тренувань

Усвідомивши, що у 40 років організм уже не витримує високоінтенсивних навантажень у стилі баскетболу чи тренувань F45, які раніше приносили йому задоволення, Ґамер обрав інший підхід до фізичної активності.

Його розпорядок складався зі щоденного силового тренування з обтяженнями, а пізніше протягом дня — легкої пробіжки або ходьби з додатковою вагою, причому кожне тренування тривало щонайменше 45 хвилин. Щоб вписати це у свій напружений графік, стоматолог зазвичай прокидався о 4:15 ранку, а на роботу приїжджав о 7:30.

Він дотримувався цієї програми понад рік за підтримки свого фітнес-тренера. Щодо харчування, Ґамер поставив собі дві суворі щоденні цілі: споживати не більше 2 000 калорій і набирати 200 грамів білка.

Однак за його надзвичайно щільного робочого графіка готувати та з’їдати п’ять-шість білкових страв на день було нереально.

«Я випивав по три протеїнові коктейлі на день», — розповів він, уточнивши, що кожен із них містив подвійну порцію протеїнового порошку.

Сніданок та обід зазвичай складалися з протеїнових коктейлів, протягом дня він перекушував протеїновим батончиком і суші, а ввечері сідав вечеряти білковою стравою з великою кількістю овочів.

І хоча чоловік визнав, що робити таку велику ставку на коктейлі не завжди краще, ніж їсти цільні продукти, саме зручність допомогла йому не зірватися і дотримуватися режиму.

Значну частину свого успіху він також пояснює достатнім споживанням води, прийомом добавок і якісним сном, зауваживши, що його суворий план харчування та інтенсивний графік тренувань були розроблені під його особисті цілі й можуть підійти не кожному.

День Ґамера в тарілці

Щоб підтримувати виснажливий режим тренувань і водночас скидати кілограми, Ґамер дотримувався високобілкового раціону з контролем калорійності, який був зручним і легко вписувався в його щільний графік.

Сніданок: подвійна порція протеїнового коктейлю, змішаного з водою та креатином

Обід: подвійна порція протеїнового коктейлю та протеїновий батончик

Перекус у другій половині дня: суші

Після тренування: подвійна порція протеїнового коктейлю

Вечеря: білкова страва з великою кількістю овочів і зрідка трохи фруктів

Щоденні норми: до 2 000 калорій і 200 г білка

Хотів стати кращим прикладом для своїх дітей

Витративши більшу частину останніх 20 років на гонитву за «шістьма кубиками» преса, Ґамер усвідомив, що бажання стати здоровішим, енергійнішим батьком і гідним прикладом для своїх дітей є значно сильнішим стимулом.

«Я ставив себе на останнє місце і називав це самопожертвою. Ви отримуєте не свої цілі, а свої стандарти. Я перестав просто сподіватися, що колись буду у формі, і вирішив, що я — людина, яка тренується. Щодня. У будь-якому місті», — сказав він.

Одним із найприємніших результатів його трансформації стало те, як змінилося ставлення до нього власних дітей. Його сини тепер хочуть поборотися з ним, бо він «дуже сильний», наймолодший просить показати м’язи, а донька навіть зауважила, що він у кращій фізичній формі, ніж інші татусі. Він наголосив: «Позитивна підтримка, яку я отримую від своїх дітей, — це для мене все».

Рівень його енергії зріс на 50%

Окрім очевидних фізичних змін, Ґамер оцінює, що рівень його енергії нині на 25–50% вищий, ніж до трансформації. Для чоловіка, який регулярно працює по 12 годин на день, а потім повертається додому до трьох дітей, ця додаткова енергія виявилася безцінною.

Хоча його власна трансформація включала надзвичайно виснажливий фітнес-челендж, він наполягає, що іншим зайнятим батькам не обов’язково вдаватися до таких радикальних кроків, аби досягти відчутних змін.

Натомість він радить звернути увагу на те, скільки часу щодня йде на гортання стрічки в телефоні, і спрямувати частину цього часу на тренування. За його словами, навіть 15 хвилин фізичної активності здатні з часом дати результат.

«Робити щодня маленькі кроки набагато краще, ніж намагатися зробити щось грандіозне, і ставити своє здоров’я на перше місце — це не егоїзм», — зазначив він.

Нагадаємо, що 31-річний Брендан Бродхед із Лідса важив 236 кг і майже не виходив із дому через тривогу та сором. Заради дітей він змінив спосіб життя, а після шунтування шлунка його вага знизилася до 104 кг.

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