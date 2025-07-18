Прихована функція Google Maps поверне вас у минуле: що можна побачити

Прихована функція Google Maps здатна повернути вас у минуле: як це зробити / © ZDnet

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Нещодавно TikTok охопив вірусний тренд, де користувачі поверталися до минулого, переглядаючи свої будинки та вулиці у Google Street View. Роблячи це, багато хто помічав давно померлих членів родини на ґанках, або самих себе — лише молодшими. Люди також змогли насолодитися старими пейзажами, які за роки зазнали зміни, побачити улюблені дерева, які були зрубані роки тому тощо.

Про це пише Zdnet.

Хоча ця функція Google Maps не нова, вона стала емоційною та ностальгічною інтернет-сенсацією, надихаючи інших відкрити додаток і подивитися, які моменти були зафіксовані в минулі роки автомобілями Street View, що тихо проїжджали повз їхні будинки.

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Як знайти старі зображення вашого будинку на Google Maps

Карти Google дозволяють легко переглядати зображення вашого будинку з минулого завдяки функції «Переглянути більше дат» у Street View. Якщо ви готові приєднатися до цього тренду TikTok і переглянути старі фотографії вашого будинку ще з 2007 року, ось покроковий посібник.

1. Відкрийте Карти Google

Щоб розпочати, вам потрібно відкрити Карти Google, а не Карти Apple. Ви можете отримати доступ до Карт Google на комп’ютері або через додаток Карти Google на своєму телефоні. Якщо ви користуєтеся комп’ютером, відвідайте www.google.com/maps. Якщо ви користуєтеся телефоном, завантажте та встановіть додаток Карти Google (Android або iOS), якщо ви ще цього не зробили.

2.Введіть адресу

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Щойно ви зайдете в Карти Google, знайдіть рядок пошуку у верхній частині екрана як у додатку, так і у веб-браузері. Введіть адресу — ваш будинок, будинок вашої бабусі чи будь-яке інше місце — і натисніть Enter або торкніться значка пошуку. Карти Google збільшать масштаб вказаного місця. Спочатку ви побачите вигляд зверху (супутниковий), але не хвилюйтеся, оскільки на наступному кроці ви перейдете на режим перегляду вулиць.

3. Доступ до «Перегляду вулиць»

Шукайте маленьку жовту фігурку (часто її називають «чоловічком») у правому нижньому куті екрана. Ви можете натиснути та перетягнути «чоловічка» на вулицю, щоб перейти до режиму перегляду вулиць.

Крім того, на деяких пристроях ви можете побачити невелику мініатюру фотографії або кнопку «Перегляд вулиць» безпосередньо під вашою адресою. Натисніть на неї, щоб перейти до режиму перегляду вулиць. У режимі перегляду вулиць ви побачите 360-градусний вид навколишньої місцевості на рівні вулиці.

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4. Скористайтеся функцією «Переглянути більше дат»

Ось звідки ви можете почати прогулянку стежкою спогадів. У вашому веб-браузері знайдіть маленький значок годинника або слова «Переглянути більше дат» у верхньому лівому куті екрана «Перегляду вулиць».

На мобільному пристрої ця опція з’явиться внизу екрана. Якщо ви не бачите її одразу, спробуйте натиснути на «Перегляд вулиць» або вздовж вулиці, торкаючись стрілок ліворуч або праворуч. Це може призвести до появи опції «Переглянути більше дат».

Щойно ви побачите опцію «Переглянути більше дат», натисніть на неї. З’явиться часова шкала, яка покаже вам усі рази, коли автомобіль Google Street View проїжджав повз і робив знімки вулиці.

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5. Виберіть дату, щоб переглянути минуле

Кожен попередній перегляд буде позначено місяцем і роком (наприклад, «червень 2012» або «жовтень 2009»). Натисніть на конкретну дату, яку ви хочете переглянути, і зображення зміниться, щоб показати, як виглядала адреса в той час. Ви можете клацнути або прокрутити часову шкалу, щоб переглянути всі доступні зображення.

Саме тут користувачі TikTok починають емоційно реагувати. Якщо ви подивитеся на свій дім, то можете помітити молодші версії себе, улюбленого домашнього улюбленця або близьку людину, якої вже немає з вами. Все залежить від того, хто або що було надворі, коли повз будинок проїжджали автомобілі Google. Якщо вони проїжджали повз кілька разів протягом багатьох років, ви можете побачити знімки з 2015, 2017 років тощо.

Раніше стала відома корисна для водіїв функція Google Maps, яка допоможе уникнути штрафів.

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