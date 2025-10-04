Приховане в Великій Британії: англійська перлина, де час зупинився

Район Котсволдз. Фото: Роджера Девіса/CC BY-SA 2.0

В англійському регіоні Котсволдз розташоване селище Стентон — одне з наймальовничіших у країні. Воно вражає звивистими вуличками, «медовими» кам’яними будинками та зеленими пасовищами, де мирно пасуться вівці. Уся територія Котсволдз офіційно має статус зони виняткової природної краси.

Стентон лежить на схилі пагорбів і зберіг вигляд, який майже не змінився за кілька століть. Більшість будівель зведені з місцевого золотистого каменю, що надає селу теплого відтінку — особливо під час заходу сонця. Місцеві жителі ретельно дбають про автентичність своїх осель, тож навіть сьогодні тут можна побачити архітектуру, притаманну старій Англії.

Серед головних пам’яток — церква Святого Михайла та Всіх Ангелів. Усередині збереглися середньовічні фрески XIV століття — рідкісні зразки церковного мистецтва, які свідчать про багату історію регіону. Як пишуть британські медіа, на дерев’яних лавах і досі видно сліди від мотузок, якими пастухи колись прив’язували своїх собак під час служби.

Ще одна окраса селища — паб Mount Inn, розташований на пагорбі неподалік центру. З його тераси відкривається захопливий краєвид на долину та сам Стентон. Тут подають традиційні англійські страви й крафтове пиво місцевого виробництва.

Як зазначає Express, неподалік можна знайти й інші атмосферні місця — наприклад, паб The Queens Head у Седгеберроу або затишні кав’ярні в сусідньому Бродвеї, де подають чай із десертом чи пінту пива. Разом вони утворюють туристичний маршрут, що дозволяє відчути справжній дух англійської провінції.

