Приховані таємниці Біблії: вчений розкрив точний час смерті Ісуса на хресті

Біблія каже, що коли Ісус помер о «дев’ятій годині», темрява огорнула землю, і земля затремтіла від його останнього подиху. Хоча Святе Письмо не вказує точної дати, багато істориків довго сперечалися про те, що це сталося о 15:00 у п’ятницю, 3 квітня 33 року нашої ери.

У творі «День, коли помер Ісус» Вудро Майкл Кролл переплітає біблійні тексти, історичні записи та астрономічні дані, стверджуючи, що разом вони утворюють зв’язну розповідь, що вказує на цей точний день і годину.

Євангелія містять детальні розповіді про події, що передували смерті Ісуса, зокрема Марка 15:34, де зазначається, що він помер о «дев’ятій годині», що відповідає 15:00.

У давніх євреїв день поділявся на дванадцять годин, починаючи зі сходу сонця, близько 6:00 ранку, що утворювало дев’яту годину посеред дня.

Кролл визначив, що Ісус помер у п’ятницю, оскільки всі чотири Євангелія описують розп’яття як таке, що відбулося в «День підготовки», за день до єврейської суботи, яка припадає на суботу.

Щоб підтвердити дату, він звернувся до неба, використовуючи астрономічні розрахунки, щоб показати, що 3 квітня 33 року нашої ери повний місяць, що відповідає Песаху, освітив Єрусалим, а потім того ж вечора відбулося часткове місячне затемнення.

Червонуватий відтінок місяця з’явився б через кілька годин після розп’яття, що перегукується з посиланням Петра в Діяннях 2:20 про «місяць, що перетворився на кров».

Історичні записи також підтверджують цей час, оскільки Понтій Пілат, правитель Юдеї з 26 по 36 рік нашої ери, наглядав за судом та стратою Ісуса.

Політична нестабільність після падіння його союзника Сеяна в 31 році зробила Пілата вразливим, що пояснює його вагання під час суду. Згідно з Біблією, після допиту Ісуса Пилат неодноразово заявляв, що не знаходить підстав для звинувачень проти нього.

У Євангелії від Івана 19:31–33 розповідається, що, оскільки це був День підготовки, юдейські лідери попросили зняти тіла, щоб уникнути порушення суботи.

Солдати зламали ноги іншим розп’ятим чоловікам, але знайшли Ісуса вже мертвим, що підтверджує євангельську розповідь.

Кролл цитує нехристиянських істориків Флегона та Талла, які надали додаткове підтвердження. Їхні записи про полуденну темряву та землетрус під час 202-ї Олімпіади, чотирирічного періоду, що закінчився у 33 році нашої ери, збігаються з євангельським описом подій, підтверджуючи історичну правдоподібність дати 3 квітня.

Кролл також звертається до пророцтв, спираючись на Даниїла 9:24–27. Відраховуючи 483 роки від указу 445 року до нашої ери про відбудову стін Єрусалиму, автор точно визначає розп’яття у 33 році нашої ери.

У вірші 26 передрікається, що Месію буде страчено, що узгоджується з часом Песаху та місячного затемнення того року. Темрява з полудня до 15:00 ще більше підкреслила монументальне значення події.

У Євангелії від Івана записано, що Ісус відвідав три Пасхи, що вказує на служіння, яке тривало три роки, з 29 по 33 рік нашої ери.

Хоча деякі вчені припускають, що Ісуса могли розіп’яти в середу, Кролл стверджує, що ця теорія не узгоджується з євангельськими оповідями чи єврейськими звичаями. Він наголошує, що Євангелія послідовно розміщують розп’яття безпосередньо перед Суботою.

У єврейській традиції субота починається із заходом сонця у п’ятницю, а це означає, що День підготовки припадає на саму п’ятницю.

Розп’яття у середу вимагало б суботнього дня у четвер, що суперечить як євангельським оповідям, так і єврейській практиці першого століття.

Кролл також досліджує хронологію поховання Ісуса. Згідно з Писанням, Ісуса поклали в гробницю перед заходом сонця в День підготовки, а він воскрес у перший день тижня, неділю. Ця хронологія виконує пророцтво про три дні та три ночі в гробниці, згадане в Євангелії від Матвія.

Кролл пояснює, що якби Ісуса розіп’яли в середу, то проміжок часу від його смерті до воскресіння стиснув би часову шкалу, що зробило б неможливим зіставити опис повних трьох днів і ночей, залишаючись при цьому узгодженим з Євангеліями.

Час святкування Песаху також підтверджує п’ятничне розп’яття. Євангелія вказують на те, що Таємна вечеря була пасхальною трапезою.

«Ґрунтуючись на свідченнях очевидців, історичних та літературних розповідях, читачі можуть точно визначити годину, коли Ісус сказав: „Звершилося“. Це майже як бути там», — пише Кролл.

