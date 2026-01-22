Прикидався пілотом і літав безкоштовно: яке покарання загрожує чоловіку за аферу

Літак / © Associated Press

У США висунули обвинувачення 33-річному жителю Торонто, який, за даними прокурорів, протягом кількох років отримував безкоштовні авіаквитки, удаючи з себе пілота та бортпровідника. Йдеться про Далласа Покорніка, якого затримали в Панамі восени минулого року та екстрадували до США.

Про це повідомило видання Unilad.

За матеріалами справи, чоловік працював бортпровідником канадської авіакомпанії 2017–2019 років. Слідство стверджує, що після звільнення він скористався підробленими посвідченнями працівника авіаліній, щоб отримати доступ до сотень безкоштовних перельотів. Ці квитки зазвичай призначені для екіпажів — пілотів та бортпровідників.

Прокурори зазначають, що Покорнік не лише користувався фальшивими документами, а й просив надати йому місце в кабіні літака, хоча не мав жодної льотної кваліфікації. Наразі невідомо, чи перебував він у кабіні під час цих рейсів.

За даними звинувачення, чоловік протягом чотирьох років безкоштовно літав трьома авіакомпаніями, що базуються в Гонолулу, Чикаго та Форт-Ворті.

Покорніка затримали в жовтні минулого року за підозрою у шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку. 20 січня після екстрадиції чоловік не визнав свою провину.

«Якщо Покорніка буде визнано винним у скоєнні ймовірних злочинів, йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі, а також штраф до 250 000 доларів. Йому також може загрожувати термін ув’язнення під наглядом», — зазначено в статті.

Схема нагадує гучні історії про авіаційних «самозванців». Зокрема, справу Тайрона Александера, який 2018–2024 років понад 120 разів безкоштовно літав, використовуючи системи бронювання, призначені для екіпажів. Торік його засудили за шахрайство та незаконне проникнення до закритих зон аеропорту.

