Салон літака / © Unsplash

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Громадянин Великої Британії Бен Мур вирушив до Іспанії на парубоцьку вечірку з друзями, але після приземлення в аеропорту Аліканте виявив, що випадково взяв із собою паспорт дружини замість власного. Через цю помилку чоловіка затримали іспанські правоохоронці та відправили назад до Великої Британії.

Про це повідомляє видання People.

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Помилку виявив лише після приземлення

Бен Мур вилетів з аеропорту Манчестера до іспанського міста Аліканте рейсом Ryanair. Переліт минув без проблем, однак після прибуття чоловік відкрив паспорт і побачив фотографію дружини.

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За його словами, він кілька разів перерив увесь багаж, сподіваючись знайти власний документ, але зрештою зрозумів, що помилково вирушив у подорож із чужим паспортом.

Ситуація викликала запитання і в іспанської поліції. Через мовний бар’єр спілкування з правоохоронцями було ускладнене, а сам Мур заявив, що почувався так, ніби до нього ставилися «трохи як до злочинця».

Чоловіка під супроводом поліції відправили додому

Замість відпочинку з друзями британець був змушений повернутися додому. В аеропорту його супроводжували двоє поліцейських, оскільки правоохоронці не дозволили йому самостійно залишити контрольовану зону.

Спочатку Мур прилетів до лондонського аеропорту Гатвік, де на нього чекали співробітники прикордонної служби. Звідти він продовжив дорогу до рідного міста Сток.

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За словами чоловіка, несподіване повернення обійшлося йому майже у 400 доларів. Тим часом його друзі залишилися в Іспанії та продовжили святкування, а він спостерігав за їхніми пригодами через спільний чат.

Авіакомпанія розпочала внутрішнє розслідування

Інцидент викликав запитання щодо того, як пасажира допустили до міжнародного рейсу з паспортом іншої людини.

Представник аеропорту Манчестера пояснив, що відповідальність за перевірку паспортів пасажирів у Великій Британії покладається на авіакомпанії.

Компанія Swissport, яка здійснює документальні перевірки для Ryanair в аеропорту Манчестера, заявила про початок внутрішнього розслідування та посилення процедур перевірки документів під час посадки.

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Нагадаємо, пасажирський літак перебував у повітрі чотири години, перш ніж екіпаж дізнався, що від повітряного судна відпала деталь.

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