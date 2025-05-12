Принтер замість плити: як готуватимуть 2050 року та які будуть страви (фото)

Робот готує іжу / © Pixabay

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Футурологиня у сфері харчування докторка Морґейн Ґей разом із кліматологом доктором Джозефом Пуром спрогнозували, що зміниться в раціоні 2050 року. Їхнє дослідження показує, що через зміну клімату та нові технології людство перейде на незвичні інгредієнти й інноваційні способи приготування їжі — від друку страв на 3D-принтерах до вирощування продуктів просто на одязі.

Про це пише What’s The Jam.

Експерти впевнені: вже через кілька десятиліть наші звичні макарони, м’ясні кульки, супи й локшина будуть створені з харчових відходів, які перероблятимуться та відновлюватимуться у вигляді готових страв завдяки технологіям 3D-друку.

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Окрім цього, в їжі дедалі частіше використовуватимуться малознайомі або навіть дивні на перший погляд продукти. Серед майбутніх інгредієнтів — кульбаби, морські водорості (ламінарія), сорго, насіння гарбуза, а також зернова культура теф. Також прогнозується поява в меню таких культур, як ківіча та канігуа — родичів кіноа.

© What’s The Jam

Завдяки інноваційним підходам одяг майбутнього зможе вирощувати їжу безпосередньо на собі. Це стане частиною глобального тренду на повторне використання і зменшення харчових відходів.

© What’s The Jam

У Великій Британії вже зараз понад 57% людей стурбовані тим, якою буде їжа в майбутньому, а 37% вважають, що вона стане прісною і несмачною. Водночас дослідники, які працюють у партнерстві з HelloFresh, пропонують цікаві приклади можливих страв із майбутнього.

© What’s The Jam

Серед таких страв — скандинавський темпе з гречки та сорго з хрумкими грибами, насінням гарбуза і зеленою цибулею, яку виростили вдруге. Ще одна страва — веганські «м’ясні» кульки з грибів, подані в мисці з сорго й сальсою — все виготовлено за допомогою 3D-принтера.

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© What’s The Jam

Інша цікава пропозиція — обсмажена локшина з водоростей з веганським «курячим м’ясом», зробленим з кактуса та ламінарії. Також у меню можуть з’явитися паста з песто з зелені моркви, баклажаном і нутом, а також солоні млинці з тефу, подані з салатом з кульбаби та сублімованим блакитним сиром.

За словами науковців, через 25 років зміниться не лише склад страв, а й сам підхід до харчування. Замість щотижневих закупівель продуктів відбудеться перехід до локального вирощування їжі в містах. Їжа стане не лише більш дружньою до екології, а й потенційно здатною поглинати парникові гази, а не викидати їх.

Докторка Морґейн Ґей зазначила, що ми побачимо багато змін у тому, як і що ми їмо. «Але навіть з урахуванням технологій досвід спільного приготування та споживання їжі залишиться важливою частиною людського життя — це допомагає нам зберігати зв’язок із близькими, природою і власними почуттями. Штучний інтелект не зможе замінити радість від домашньої вечері з тими, кого ми любимо», — йдеться у повідомленні.

Її колега Джозеф Пур вважає, що до 2050 року наше харчування, ймовірно, дуже зміниться, але не зовсім так, як цього бояться люди. «Через кліматичні виклики нам доведеться вирощувати стійкіші до посухи та спеки культури — деякі з них ще вирощували наші предки. Щоб уникнути глобального потепління, нам потрібно буде зменшити споживання продуктів тваринного походження. Це буде корисно як для планети, так і для нашого здоров’я», — вважає доктор.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені створили унікальний 3D-принтер, який друкує їжу.