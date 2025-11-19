Хто найчастіше зраджує: детектив склав топ-5 професій

Робота / © pixabay.com

Приватний детектив Пол Еванс, який має значний досвід викриття невірних партнерів, розкрив п’ять професій, представники яких найчастіше зраджують. Деякі з них виявилися неочікуваними. А ключовим фактором схильності до зрад є не лише роз’їзний характер роботи, а й доступ до технологій та стрес.

Про це пише Unilad.

Мало що так підриває довіру в стосунках, як зрада. Хоча причиною невірності може бути просто «жахлива поведінка», досвід приватного детектива Пола Еванса вказує на неочікуваний фактор, який може відігравати значну роль — професія.

Експерт поділився з виданням Metro списком професій, які найчастіше фігурують у його розслідуваннях, і деякі з них ламають стереотипи.

1. ІТ-фахівці

Найнеочікуваніша, але, як виявилося, поширена категорія. На думку Еванса, постійний доступ до технологій і висока цифрова грамотність створюють ідеальні умови для приховування таємниць.

«Завдяки постійному доступу цих працівників до технологій і соціальних мереж їм легше приховувати таємні розмови, про які вони не хочуть, щоб люди знали», — пояснив детектив, додавши, що його агенція розглядає «більше справ в ІТ-секторі, ніж очікувалося».

2. Працівники колцентрів

Довгі, стресові робочі години та постійна взаємодія з колегами сприяють встановленню тісних, часто надто близьких зв’язків.

«Працівники колцентрів щодня перебувають під тиском, і цілком природно встановлювати зв’язки з людьми навколо вас. На жаль, для декого ця дружба часто перетинає межу, коли ви проводите довгі години пліч-о-пліч», — зазначив детектив.

3–4. Торговельні представники та бортпровідники

Ці дві професії є найпередбачуванішими, оскільки припускають постійні відрядження, подорожі та ночівлі в готелях, що створює широкі можливості для позашлюбних стосунків.

«У нас були випадки, коли ми стежили за торговельними представниками по всій країні, щоб дізнатися, що вони шахраювали з колегами по роботі, а іноді й з випадковими людьми в барі готелю», — розповів Еванс.

Тривалі пересадки в готелях дають змогу заводити романи як у кожному новому місті, так і підтримувати тривалі стосунки з колегами з інших компаній. Детектив навів приклад стюардеси, яка зустрічалася з пілотом іншої авіакомпанії під час спільних зупинок.

5. Медичні працівники

За словами Пола Еванса, медики очолюють список найбільших зрадників у його практиці. Цьому сприяє поєднання кількох факторів:

Довгі та ненормовані зміни.

Високий рівень стресу.

Особливе порозуміння між медиками, яке ізолює їх від «зовнішнього світу».

Детектив розповів про один із випадків, коли він виявив роман між медсестрою і лікарем: «Вони зустрічалися у вільній палаті лікарні під час нічних змін, поки їхні партнери вважали, що ті працюють».

