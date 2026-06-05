Привіт із минулого чи фантастичний збіг: як 62-річна записка змусила британців робити ставки

У лондонському парку знайшли капсулу часу / Ілюстративне зображення

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Під час реконструкції лондонського парку Крістал Пелас будівельники зробили неймовірну знахідку, відкопавши загадкову капсулу часу. Схованка 62-річної давнини містила старовинні монети та дивну інструкцію для майбутніх поколінь.

Про містичний збіг та незвичайне прохання від невідомого автора з минулого пише Daily Mail.

Записка під вікторіанською статуєю

Робітник натрапив на схованку у квітні, коли переміщував пам’ятник вікторіанському архітектору Джозефу Пакстону. У загорнутому в пластик пакунку лежали шість старовинних монет загальною вартістю близько десяти сучасних фунтів. Записка поруч пояснювала, що ці гроші були виграні завдяки успішній ставці на коня на ім’я Санта Клаус в Епсомському Дербі.

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Невідомий автор залишив чітку інструкцію для того, хто знайде цей скарб у майбутньому. Він просив використати монети, щоб зробити нову ставку на скакуна з подібним святковим іменем. Керівник будівельного майданчика Джош Смоллс, який виріс у родині тренера скакових коней, одразу зацікавився цим проханням і почав власне розслідування.

Моторошні збіги на перегонах

Заради цікавості чоловік перевірив списки учасників перегонів за останні кілька років, але не знайшов жодного імені з різдвяною тематикою. Однак його чекав справжній шок, коли він переглянув перелік скакунів на цьогорічне суботнє Дербі. Виявилося, що в заїзді справді братиме участь кінь із символічним ім’ям Різдвяний День.

Досліджуючи цей феномен далі, керівник майданчика виявив ще одну неймовірну історичну деталь. Тренером давнього переможця Санта Клауса був чоловік на ім’я Вінсент О’Браєн. Збіг чи ні, але нинішнього скакуна тренує фахівець із таким самим прізвищем — Ейдан О’Браєн.

Ставки та історія скляного палацу

Вражений такими містичними паралелями, Джош Смоллс не втримався і поставив двадцять фунтів на перемогу Різдвяного Дня. До цієї ініціативи долучилася навіть мер району Бромлі Крістін Гарріс. Вона зробила ставку на п’ятнадцять фунтів, пообіцявши віддати весь можливий виграш на благодійність.

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Ця знахідка відбулася на тлі цікавих архітектурних відкриттів щодо самого парку Крістал Пелас. Нещодавно вчені з’ясували, що вікторіанські будівельники змогли звести цей гігантський скляний палац усього за 190 днів. Такої фантастичної швидкості вдалося досягти завдяки новаторському масовому виробництву однакових гайок і болтів, які до цього виготовлялися винятково вручну.

Нагадаємо, жінка знайшла «капсулу часу» під час ремонту старої школи. Скарби, знайдені за стінами, жителька Шотландії перетворила на домашній музей.

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