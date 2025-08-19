- Дата публікації
Прийшов на обшук і вкрав інтимну річ: поліцейського покарали через дивний вчинок
Поліцейський отримав 4 місяці в’язниці через крадіжку спідньої білизни під час обшуку будинку.
У Великій Британії поліцейський вкрав білизну жінки під час обшуку її будинку. За це його засудили.
Про це пише dailymail.co.uk.
27-річний поліцейський Марцін Зілінський з поліції графства Гартфордшир був засуджений до чотирьох місяців тюремного ув'язнення після того, як він зізнався у крадіжці жіночої білизни з помешкання 12 вересня 2024 року.
Запис з камери показує, як поліцейський перериває речі жінки, а потім звертає увагу на комод. Він бере жіночу білизну з шухляди і ховає її в задню кишеню, після чого виходить із спальні.
У суді він визнав одну звинувачення у крадіжці, корупції, неналежному використанні поліцейських повноважень та привілеїв поліцейським.
Суд встановив, що Зілінський вкрав нижню білизну 12 вересня минулого року, коли проводив обшук у будинку. Жінка, яка проживала за цією адресою, була заарештована у зв'язку з іншою справою, але пізніше була звільнена без подальших дій.
Зілінський звільнився зі служби під час розслідування у листопаді 2024 року.
