Прийшов на обшук і вкрав інтимну річ: поліцейського покарали через дивний вчинок

Поліцейський отримав 4 місяці в’язниці через крадіжку спідньої білизни під час обшуку будинку.

Віра Хмельницька
Поліцейський прийшов на обшук та вкрав білизну

Поліцейський прийшов на обшук та вкрав білизну / © Getty Images

У Великій Британії поліцейський вкрав білизну жінки під час обшуку її будинку. За це його засудили.

Про це пише dailymail.co.uk.

27-річний поліцейський Марцін Зілінський з поліції графства Гартфордшир був засуджений до чотирьох місяців тюремного ув'язнення після того, як він зізнався у крадіжці жіночої білизни з помешкання 12 вересня 2024 року.

Запис з камери показує, як поліцейський перериває речі жінки, а потім звертає увагу на комод. Він бере жіночу білизну з шухляди і ховає її в задню кишеню, після чого виходить із спальні.

Момент злочину потрапив на відео / © Daily Mail

Момент злочину потрапив на відео / © Daily Mail

У суді він визнав одну звинувачення у крадіжці, корупції, неналежному використанні поліцейських повноважень та привілеїв поліцейським.

Суд встановив, що Зілінський вкрав нижню білизну 12 вересня минулого року, коли проводив обшук у будинку. Жінка, яка проживала за цією адресою, була заарештована у зв'язку з іншою справою, але пізніше була звільнена без подальших дій.

Зілінський звільнився зі служби під час розслідування у листопаді 2024 року.

