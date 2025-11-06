ТСН у соціальних мережах

Призначення заклепок на джинсах: навіщо вони там насправді

Мільйони людей носять джинси щодня, але майже ніхто не знає, для чого потрібні крихітні металеві заклепки біля кишень. Їх історія почалася понад сто років тому.

Джинси

Джинси / © Фото з відкритих джерел

Джинси — найпопулярніший одяг у світі. Їх носять усі — від робітників до голлівудських зірок. Але мало хто замислювався, для чого біля кишень є маленькі металеві кружечки.

Про це пише Mirror.

На одному з форумів Reddit користувач запитав, навіщо джинсам потрібні «металеві ґудзики» біля кишень. Пост викликав хвилю обговорень, і виявилося, що більшість людей ніколи не знали відповіді.

Коментатори пояснили: ці елементи — не декоративні. Це заклепки, які зміцнюють тканину у місцях найбільшого навантаження.

Історія заклепок бере початок у XIX столітті, коли джинси були робочими штанами для шахтарів і будівельників. Робітники скаржилися, що кишені швидко рвуться, коли вони носять у них важкі інструменти.

Кравець Джейкоб Девіс запропонував рішення — укріпити кути кишень металевими заклепками, які використовувалися у сідельних виробах. Ідея сподобалася підприємцю Лівай Штраусу, і саме так народилася легендарна марка Levi’s.

Заклепки зробили джинси надзвичайно міцними, а з часом — модним атрибутом. Навіть коли джинси перестали бути робочим одягом, виробники зберегли цю деталь як частину фірмового стилю.

Сьогодні вона виконує радше естетичну функцію, однак для багатьох професійних робітників залишається важливою з практичного боку — запобігає розриванню кишень.

Те, що починалося як технічне рішення, стало символом американської культури та моди. Заклепки — це не просто частина дизайну, а деталь, що допомогла зробити джинси безсмертними.

Нагадаємо, існує спосіб терміново висушити одяг за 5-7 хвилин без сушарки чи батареї. Для цього добре відтиснуту річ кладуть у поліетиленовий пакет і направляють туди потік теплого повітря від фена чи вентилятора. Пакет створює ефект «теплової камери», що значно прискорює випаровування вологи.

