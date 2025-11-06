Призначення заклепок на джинсах: навіщо вони там насправді

Джинси / © Фото з відкритих джерел

Джинси — найпопулярніший одяг у світі. Їх носять усі — від робітників до голлівудських зірок. Але мало хто замислювався, для чого біля кишень є маленькі металеві кружечки.

Про це пише Mirror.

На одному з форумів Reddit користувач запитав, навіщо джинсам потрібні «металеві ґудзики» біля кишень. Пост викликав хвилю обговорень, і виявилося, що більшість людей ніколи не знали відповіді.

Коментатори пояснили: ці елементи — не декоративні. Це заклепки, які зміцнюють тканину у місцях найбільшого навантаження.

Історія заклепок бере початок у XIX столітті, коли джинси були робочими штанами для шахтарів і будівельників. Робітники скаржилися, що кишені швидко рвуться, коли вони носять у них важкі інструменти.

Кравець Джейкоб Девіс запропонував рішення — укріпити кути кишень металевими заклепками, які використовувалися у сідельних виробах. Ідея сподобалася підприємцю Лівай Штраусу, і саме так народилася легендарна марка Levi’s.

Заклепки зробили джинси надзвичайно міцними, а з часом — модним атрибутом. Навіть коли джинси перестали бути робочим одягом, виробники зберегли цю деталь як частину фірмового стилю.

Сьогодні вона виконує радше естетичну функцію, однак для багатьох професійних робітників залишається важливою з практичного боку — запобігає розриванню кишень.

Те, що починалося як технічне рішення, стало символом американської культури та моди. Заклепки — це не просто частина дизайну, а деталь, що допомогла зробити джинси безсмертними.

