Психогеометричний тест на ваш тип особистості з точністю 85%, його пропонують пройти на співбесіді

Сьогодні багато роботодавців пропонують на співбесіді пройти популярний психогеометричний тест, який діагностує тип особистості з точністю до 85%. Придумав цей тест у 1978 році фахівець із соціально-психологічної підготовки Сьюзан Деллінгер.

В першу чергу при на співбесіді звертають увагу на професійні навички та досвід роботи претендента, а результати психологічного тестування, як правило, є другорядними, але вони можуть розповісти про особистісні якості кандидата, а також зорієнтують, на що звернути увагу в ході подальшої бесіди.

Сенс тесту наступний — перед здобувачем кладеться лист із зображенням 5 геометричних фігур — квадрата, прямокутника, трикутника, кола та зигзагу). Здобувачу пропонується розкласти фігури в порядку привабливості, тобто першу фігуру — ту, яка найбільше подобається і так далі.

Фігура, яку респондент розташує першою, визначає домінуючі риси характеру та особливості поведінки, а остання у ряду вказує на тип людини, взаємодія з якою може викликати конфлікти та нерозуміння.

Квадрат

Працьовитість, потреба доводити справу до кінця, завзятість – основні якості Квадратів. Їхній ідеал — розплановане, передбачуване життя. Вони постійно «упорядковують», організують людей та речі навколо себе. Знання Квадратів систематизовані та розкладені по поличках. Вони не схильні до здогадів, а покладаються лише на свої обчислення та дуже уважні до деталей. Передбачуване життя – це їхній ідеал, їм не подобається, коли змінюється звичний перебіг подій.

«Квадрати» можуть стати хорошими техніками, відмінними адміністраторами, але рідко бувають хорошими менеджерами.

Пристрасть до деталей позбавляє "квадратів" оперативності. Акуратність і прихильність до дотримання правил можуть розвинутись до крайності. Крім того, раціональність, емоційна сухість, консерватизм в оцінках заважають "квадратам" встановлювати контакти.

Серед негативних рис "квадрата" можна назвати педантичність та скрупульозність, що доходить до дріб'язковості, те, що через увагу до деталей, вони з-за дерев не бачать лісу. Консервативність "квадратів" заважає інноваціям та часто приводить до затягування рішень.

Трикутник

Ті, хто обирає трикутник, зазвичай, енергійна та сильна особистість, для них характерне вміння концентруватися на головному. Вони здатні глибоко та швидко аналізувати ситуацію та зосереджуються на суті, не надаючи великого значення деталям.

Це дуже впевнені люди, які хочуть бути у всьому правими. Вони хочуть всім керувати та вирішувати справи інших, через це "трикутник" постійно суперничає і конкурує з іншими. Вони часто бувають категоричними, не переносять заперечень і важко визнають свої помилки.

Для них дуже важлива кар'єра, і вони прагнуть досягнути високого статусу.

Їх головна негативна якість — це спрямованість на себе, сильний егоцентризм.

Прямокутник

Перехідний стан особистості. Такі люди невизначені щодо себе на цей момент часу, що відбивається у їхньому збентеженні. Найбільш характерні риси "прямокутників" - непослідовність та непередбачуваність вчинків протягом перехідного періоду. Водночас у цей період вони відкриті для нових ідей, цінностей, способів мислення та життя.

Як правило, у них низька самооцінка, і вони шукають щось нове у прагненні стати кращим, це стосується роботи, іміджу тощо.

Прямокутникам властиві допитливість, щирий інтерес до того, що відбувається, і сміливість. Вони відкриті для нових ідей і легко засвоюють все нове. З іншого боку, у перехідний період вони стають легкою здобиччю для маніпуляторів, оскільки їх стану властиві навіюваність і довірливість.

Коло

Люди, які вибирають коло дуже доброзичливі, вони завжди зацікавлені у добрих міжособистісних відносинах. Люди "кола" здатні згуртувати колектив та створити міцну родину. Їм властиві сильна емпатія, вони добре «читають» людей і можуть швидко розпізнати удавальника.

Такі люди спрямовані на інших людей, а не на справу. Щоб зберегти мир у відносинах, вони можуть відмовитися від власної позиції, бо найважче для них — вступати у конфлікт. Вони прагнуть завжди знайти щось спільне у різних поглядах.

У питаннях моралі та справедливості "круги" виявляють твердість, якій можна позаздрити.

Але рішучість таким людям не властива, вони часто не можуть подати себе так, як хотілося б. Серед негативних рис можна назвати їх м'якотілість невибагливість, поступливість. Вони ліниві, у них слабка концентрація, низька мотивація досягнення

Зигзаг

Люди, що вибирають зигзаг є творчими особистостями. Таким людям властиві інтуїтивність та образність мислення.Вони не зациклюються на деталях, тим самим спрощуючи картину світу. Це дозволяє створювати гармонійні образи та в усьому бачити красу. У таких людей найбільше розвинене естетичне почуття.

Зигзаги не можуть працювати там, де є суворі правила та обов'язки. У роботі їм важлива незалежність, коли "зигзаги" опиняються там, де їм комфортно, вони починають працювати, генерувати нові методи роботи та ідеї.

Такі люди – ідеалісти. Через це їм властиві наївність та непрактичність. З усіх фігур "зигзаги" найбільш нестримні та збудливі, що часто заважає їм втілювати свої ідеї у життя.

Серед негативних рис "зигзагів" можна назвати неорганізованість, непрактичність, нелогічність, непослідовність, нестриманість.

Читайте також: