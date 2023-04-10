Психологи назвали 9 фраз, які зроблять стосунки у парі міцнішими

Кожні стосунки мають свої труднощі, але дійсно важливо, як ви та ваш партнер спілкуєтеся між собою щодня.

Психологи виявили, що найщасливіші пари не уникають конфліктів — вони навчилися працювати з ними, спілкуючись одне з одним з повагою та вдячністю. На жаль, є багато шлюбів, які розпадалися через погану комунікацію та небажання змінюватися.

Отже, якщо ви використовуєте будь-які з цих фраз зі своїм партнером, ваші стосунки є більш успішними, ніж більшість інших:

1. "Я вдячний за твої зусилля"

Легко стати занадто зосередженим на різних речах, які вам не подобаються у вашому партнері, і вказувати на них при кожній можливості. Але важливо відзначати хороше в їхніх діях. Щасливі пари висловлюють подяку за зусилля одне одного. Це чудовий спосіб змусити кожного почуватися цінним.

Аналогічні фрази:

"Я вдячний, що ти так наполегливо працюєш, щоб підтримувати нашу сім'ю".

"Я вдячний, що ти забираєш дітей до школи, тому що це допомагає мені встигнути все зробити вранці".

2."Ти мені подобаєшся"

"Я тебе кохаю" і "Ти мені подобаєшся" — це дві різні речі. Найздоровіші пари не просто кохають, але також й дружать між собою. Кохання — це інтенсивне почуття пристрасної прихильності, а дружба — це бачення людини такою, якою вона є, і визнання тих якостей, які вам в ній подобаються.

Аналогічні фрази:

"Мені подобається, що ти так стараєшся зберігати своє здоров'я".

"Мені подобається твоя відданість своїм хобі."

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3. "Допоможи мені краще зрозуміти це"

Кожен з нас має різні уявлення про те, як повинні працювати стосунки через наше виховання, вразливості, цінності та переконання. Якщо ваш партнер реагує на ситуацію таким чином, що ви не розумієте, скажіть йому, що ви хочете краще його пізнати, це ключ до вирішення конфлікту та зміцнення більш глибокого зв'язку.

Аналогічні фрази:

"Я не розумію, чому це для тебе так важливо. Допоможи мені побачити твою точку зору".

"Я хочу працювати над цим разом, і для цього мені потрібно краще тебе зрозуміти".

4. "Я слухаю..."

Конфлікти неминучі, але важливо підтримувати одне одного через активне слухання. Ви повинні бути готові призупинити своє бажання бути "правильним" або донести свою точку зору достатньо довго, щоб почути та відчути перспективу свого партнера.

Аналогічні фрази:

"Я припиню говорити та дійсно намагатимусь почути твою точку зору".

"Я хочу почути твій погляд на речі, навіть якщо в результаті ми не збігаємося в думках".

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5. "Вибач"

Коли щось йде не за планом або не вийшло так, як хотілося б, здорові пари розуміють, що обидва партнери відіграли свою роль у ситуації.

Визнання нашої відповідальності за конфлікти та щирі вибачення допомагають відновлювати стосунки.

Схожі фрази:

"Я не дотримався поваги до тебе у висловлюваннях своїх почуттів, і за це я вибачаюсь".

"Мені не сподобалося, як ти вчора поводилася, але я також повинен/повинна вибачитися за свою реакцію".

6. "Я вибачаю тебе. Ти можеш пробачити мені?"

Вибачати важко. Це вимагає вразливості, відпускання того, що завдало болю, і зміни почуттів до партнера. Але дослідження показали, що пари, які вміють прощати, мають більш тривалі та кращі стосунки.

Схожі фрази:

"Я знаю, що ми не можемо змінити минуле, тому я намагаюся забути його і рухатися вперед".

"Я зробив помилку і намагаюся пробачити себе. Сподіваюся, ти також зможеш мені пробачити".

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7. "Я зобов'язаний тобі"

Бути у стосунках — це вибір. Заспокоєння свого партнера тим, що ви все ще обираєте бути з ним і вирішувати всі питання допоможе створити відчуття безпеки і стабільності.

Аналогічні фрази:

"Навіть у важкі часи я все ще обираю бути з тобою".

"Я тут і хочу, щоб ти знав/знала про це. Ми команда".

8. "Давай розважатися!"

Якщо ви можете віднайти гумор (або пожартувати одне з одним) під час напружених моментів, ваші стосунки можуть бути міцнішими, ніж ви думаєте.

Найщасливіші пари можуть розслабитись, зняти напругу і покращити настрій, знайшовши місце для щирої посмішки, дурного жарту або легкодушного жарту.

Аналогічні фрази:

"Можливо, ми повинні зайнятися чимось цікавим сьогодні?"

"Я знаю, що буваю дуже вимогливим/ою. Давай зробимо перерву від складних тем і переглянемо комедію".

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9. "Я тебе кохаю"

Цей вислів простий, але завжди варто нагадувати про нього. Висловлювання свого романтичного кохання одне до одного допомагає підтримувати стосунки в живому стані. А коли ви кажете це, переконайтеся, що справді цікавитеся своїм партнером і дійсно відчуваєте кохання до нього.

Нагадаємо, педагог із техніки мовлення Андрій Шимановський поділився, як правильно лаятися, як матюкалися наші предки, які вислови є виключно українськими і в чому особливість вживання таких слів. Також він розповів про прокльони.

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