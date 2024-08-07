Птах із людським інтелектом: папуга-рекордсмен Аполлон шокував світ (фото, відео)

Чотирирічний африканський сірий папуга, кількість підписників якого постійно зростає, підкорив Інтернет своїми унікальними навичками та яскравою особистістю. Аполлон – зірка TikTok, улюблена домашня тварина і надзвичайно розумний птах, який полюбляє фісташки.

Після того, як він ідентифікував 12 об'єктів, серед яких "жук", "книжка" і "шкарпетки", Аполлон встановив рекорд за кількістю предметів, ідентифікованих папугою за три хвилини, повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Хоча емоційний інтелект тварин часто відкидається або ігнорується, це досягнення посилює місію його господарів Далтона і Вікторії "поширювати знання про природний інтелект, який притаманний тваринам".

Аполлона описують як тварину з інтелектом немовляти людини, він розпізнає кольори, слова та предмети. Його вербальні навички дозволяють йому рахувати, чітко спілкуватися і відповідати на складні запитання. Він також любить задавати запитання, щоб задовольнити свою цікавість і зрозуміти навколишній світ.

Ця нова віха доводить, що папуга – не просто надзвичайно мила зірка багатьох вірусних відео: він захоплений учень і наполегливо тренується, щоб відкрити для себе нові слова. Його улюблена винагорода, коли він хоче вивчити щось нове – фісташки.

Як Аполлон став зіркою Мережі

У грудні 2020 року Далтон і Вікторія були в місцевому зоомагазині, щоб купити цвіркунів для свого леопардового гекона, коли їхню увагу привернув дуже особливий папуга. Подружжя завжди захоплювалося тваринами. У них були папуги в минулому, і вони також є гордими батьками ще двох білобрюхих кайок: Солей та Офелії. З Аполлоном це було кохання з першого погляду.

"Він одразу привернув нашу увагу, і після знайомства з ним ми зрозуміли, що візьмемо його додому", - кажуть вони.

Названий на честь римського бога істини і пророцтва, Аполлон швидко став вірусним в Інтернеті, і він став одним з найулюбленіших домашніх улюбленців в Мережі. Він має понад 2,8 мільйона підписників у TikTok та 1,37 млн – на YouTube.

Вікторія і Далтон роблять все можливе, щоб спілкуватися з Аполлоном, як з людською дитиною.

Талановитий папуга "отримує домашню освіту дошкільного рівня", з жвавими тренуваннями, які не дають йому нудьгувати, і часто ділить свій ігровий час зі своїми сестрами Солей і Офелією.

Коли він не навчається чи тренується, Аполлон також любить проводити ранки, граючись зі своїми іграшками, доки не настане час для заслуженого обіду. Він також любить насолоджуватися сонячним світлом і проводити час з батьками, задаючи запитання, коли хоче заробити на перекус.

Папуга Аполлон / Фото: Guinness World Records

"Він вештається навколо, поки ми працюємо або відпочиваємо, або розмовляє сам з собою, або іноді задає нам ті ж запитання, які ми задаємо йому, наприклад, "Як це називається?" або "Якого кольору?", - розповідають Вікторія і Далтон. "Щойно він почав вивчати свої перші предметні етикетки, кольори та матеріали, ми зрозуміли, що він зможе досягти багатьох неймовірних речей".

Вікторія і Далтон задовольняють його цікавість і дозволяють йому вивчати все, що він хоче, переконуючись, що він отримує задоволення від процесу.

"Ми навчаємо його якомога більше в повсякденному житті і зосереджуємося на тому, на чому Аполлон хоче зосередитися. Ми віримо, що так він навчиться швидше", - пояснюють вони.

Папуга Аполлон / Фото: Guinness World Records

Перед камерою або під час знайомства з новими людьми Аполлон поводиться як онлайн-зірка.

"Він трохи хизується перед новими людьми", - пояснюють Вікторія і Далтон. "І він знає, як зробити себе центром уваги".

Тож не дивно, що люди дивуються здібностям Аполлона, коли вперше бачать балакучого папугу.

"Наші друзі ніколи не бачили, щоб інший папуга робив те, що робить Аполлон, тому вони знали, що це рекорд, який не може побити жодна інша пташка", - пояснюють Вікторія і Далтон. "Невідомо, чого ще навчиться Аполлон, і які рекорди він зможе побити далі".

У майбутньому вони планують впровадити в навчання Аполлона більш концептуальні ідеї – додати такі елементи, як форми, розміри та дії. Однак, коли справа доходить до того, чого може навчитися цей надзвичайний птах, то це ще не межа.

Папуга Аполлон / Фото: Guinness World Records

Нагадаємо, нещодавно єдиним на планеті трійнятам великої панди виповнилося 10 років. Вони святкували день народження улюбленим бамбуковим тортом.

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