Птах впустив рибу на трансформатор: без електроенергії залишилося 2000 людей (фото)

У Сейревіллі, штат Нью-Джерсі, США, понад 2000 людей залишилися без електроенергії через птаха.

Про це пише Washington Post.

За словами чиновників, хижак впустив рибу під час польоту на трансформатор, що і спричинило відключення.

До полудня екіпажі знайшли пошкоджений трансформатор та рибу на ньому. За словами Кріса Геніга, прес-секретаря комунальної компанії, котушки всередині трансформатора змістилися. Риба ж мала сліди від кігтів, які пробили її луску, тому було припущено, що це була скопа.

Скопа в польоті з рибою / Фото: Getty Images

Електроенергію відновили через дві години.

Полісмені Сейревілля розмістили жартівливий допис у Facebook, де показали фото риби, назвавши її Гілліганом, посилаючись на ситком, а також "фоторобот підозрюваного".

Птах впустив рибу на трансформатор / Фото: Sayreville Police Department

"Будь ласка, давайте не забудемо жертву цієї безглуздої смерті. Гілліган був працьовитим сім'янином. Він був батьком тисяч дітей. Востаннє підозрюваного бачили, як він летів на південь. Якщо ви побачите його, не намагайтеся його затримати. Хоча він не вважається озброєним, він все ж таки може бути дуже небезпечним. Якщо у вас є будь-яка інформація щодо цієї справи, будь ласка, зв'яжіться з детективом Джоном Сільвером, який займається усіма нашими рибними справами", - йдеться у дописі.

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