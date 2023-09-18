Публічне освідчення чоловіка обернулося ганьбою: "Ти спав з моїм братом" (фото)

Юзери кепкують з "листування" на паркані.

У Мережі кепкують з відповіді на публічне освідчення коханій.

Про це пише Mirror.

У місті Елгін, що в Шотландії, чоловік вирішив проявити креатив та відмовився від традиційного освідчення, стоячи на одному коліні з каблучкою в руках перед обраницею.

Натомість він взяв біле простирадло, написав на ньому "Ти вийдеш за мене, Рейчел?" та вивісив його на паркані біля траси.

Втім, невдовзі поряд з'явилася жорстка відповідь. На простирадлі хтось, нібито Рейчер, відповів: "Ні!!! Ти спав з моїм братом".

Публічне освідчення / Фото: Jam Press

Тим часом юзери поквапилися прокоментувати публічну сварку:

Отже, хто ця щаслива Рейчел? Сподіваюся, вона сказала "так"

Цікаво, чи благословив їх її брат

Хто сказав, що романтика померла?!

Нагадаємо, дівчина знайшла в телефоні бойфренда принизливі SMS про себе. Вона показала, що він писав друзям.

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