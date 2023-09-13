Публіці показали мумії “іншопланетян” із трьома пальцями: їхній вік щонайменше 1000 років

Два муміфіковані екземпляри були знайдені в Куско, Перу, перш ніж були доставлені до столиці Мексики.

Муміфіковані трупи двох “нелюдських” істот були датовані радіовуглецевим аналізом, і експерти вважають, що їм понад 1000 років. Експерти стверджують, що походження маленьких людиноподібних істот є позаземним.

Про це в середу, 13 вересня, повідомило видання Daily Star з посиланням на звіт, озвучений під час конгресу у Мехіко під назвою “Слухання про НЛО”.

Цей незвичний захід був ініційований мексиканським журналістом і уфологом Хайме Мауссаном, який десятиліттями досліджує незрозумілі явища.

У заході також взяли участь численні експерти, включно з Раяном Грейвсом, виконавчим директором організації "Американці за безпечний аерокосмічний простір" і колишнім пілотом ВМС США.

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В офіційному звіті говориться, що два муміфіковані екземпляри були знайдені в Куско, Перу, перш ніж були доставлені до столиці Мексики. Повідомляється, що скелетні останки мали по три пальці на руках і ногах і були виставлені в прозорих скляних трунах для громадськості.

Під присягою уряду Мексики та офіційним особам США пан Мауссан розповів, що дивні зразки нещодавно досліджували в Національному автономному університеті Мексики (UNAM) за допомогою вуглецевого датування, яке встановило, що муміям щонайменше 1000 років.

Мумії двох ймовірних іншопланетян із Куско показали публіці у Мехіко / Фото: скриншот з відео

“Ці зразки не є частиною нашої земної еволюції... Це не істоти, які були знайдені після уламків НЛО. Вони були знайдені в шахтах діатомових (водоростей) і пізніше скам’яніли, – публічно заявив уфолог.

У соцмережі X (раніше відомій як Twitter) опубліковано відео із цього заходу.

Нагадаємо, троє американських військових пілотів у відставці дали свідчення на слуханнях у Палаті представників США щодо непізнаних аномальних явищ, відомих як НЛО. Вони стверджують, що ці спостереження є проблемою національної безпеки.

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