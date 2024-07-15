Пудель навчився кататися на велосипеді та за одну ніч став Інтернет-сенсацією – відео

Пудель, що їздить велосипедом, привернув багато уваги в соціальних мережах через його здатність сідати на транспортний засіб і їздити на ньому, використовуючи передні лапи для керування, а задні — для обертання педалей.

Про це пише Oddity Central.

Сюй Лайфу – незвичайний собака. Чарівний пудель родом з китайської провінції Цзянсу може їздити велосипедом так само добре, як три- чи чотирирічна дитина. Собака став свого роду сенсацією миттєво після того, як відео, на якому він катається на велосипеді баскетбольним майданчиком, стали вірусними спочатку в Китаї, а потім і в інших азіатських країнах.

Нещодавно він був висвітлений японською мережею новин Fuji News Network, де фотографії та відео його їзди на велосипеді позбавили людей дару мови. За даними японського видання, власник Лайфу близько року навчав пуделя їзді велосипедом, і, очевидно, йому подобалася кожна хвилина цього заняття.

Собака, що їде велосипедом – не те, що побачиш щодня, але це не єдиний талант Лайфу. Господар також навчив його кататися на скейтборді, і він зміг освоїти цю навичку всього за п'ять днів.

Талант Сюй Лайфу спричинив неоднозначну реакцію з боку громадськості: дехто висловив свій подив, але більшість критикувала його власника за те, що він змусив його навчитися чогось настільки неприродного та непотрібного.

Нагадаємо, Мережу насмішило фото єнота, який влаштував наліт на гараж, об'ївся та не зміг втекти. Він був занадто товстим, коли закінчив їсти.

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