Пухнастий злодій: домашнього улюбленця спіймали після серії пограбувань будинків – фото

Межа між домашнім улюбленцем і справжнім злочинцем може бути надзвичайно тонкою.

У Перу поліція затримала незвичайного підозрюваного: домашню мавпу, котра, як виявилося, займалася крадіжками в декількох будинках району Іка. Подібна історія сталася декілька місяців тому у Південній Африці, коли до будинку чоловіка проникла мавпа. Втім, власник заборонив упіймати її та дозволив втекти з награбованим.

За повідомленням Національної служби лісового господарства та дикої природи Перу, співробітники разом із ветеринарами муніципального зоопарку Іка отримали виклик, коли мешканці помітили незвичну картину: гроші, розкидані на дахах, деревах та навіть лініях електропередач.

Виявилося, що підозрювана мавпа – самець чорноголового капуцина – проникла до декількох місцевих будинків і завдала їм шкоди. Чиновники зазначили, що тварина походить не з району Іка, а з далеких просторів Амазонії. Це змусило їх подумати, що вона була домашнім улюбленцем. Доказом тому стали сліди на талії тварини, які вказували на те, що її, ймовірно, зв'язували мотузкою або ланцюгом.

Мавпу спіймали після серії крадіжок / Фото: gob.pe

Врешті-решт, мавпу благополучно зняли з одного з дерев, де вона, ймовірно, насолоджувалася видом на місто, і відвезли до муніципального зоопарку міста Іка, де зараз перебуває на карантині.

Мавпу спіймали після серії крадіжок / Фото: gob.pe

За словами чиновників, примат виявився надто одомашненим, щоб бути відпущеним у дику природу. Тепер питання залишається відкритим: чи залишиться капуциновий “злодій” в Іці, чи, можливо, переміститься до іншого зоопарку або заповідника.

Нагадаємо, у Мексиці озброєну поліцейську пограбували під дулом пістолета. Напад стався, коли офіцерка перевіряла телефон.

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