Пухнастий касир: кіт Гоша понад рік "працює" у супермаркеті Кропивницького

У Кропивницькому працює кіт-касир

У Кропивницькому кіт «влаштувався на роботу» до супермаркету. Сірий кіт Гоша став популярним у Кропивницькому, адже «працює» касиром в місцевому магазині. Тепер до магазину приходить більше клієнтів, аби подивитися на нового «працівника».

Про це пише Суспільне.Кропивницький.

Кіт «працює» в одному з магазинів міста вже понад рік. Серед його обов’язків — покращувати настрій працівникам і відвідувачам. Кіт Гоша в магазині має два улюблених місця: на касі та в фотозоні для відвідувачів.

Щодня кіт приходить «на роботу» о 07:00. Керуюча магазином пані Ольга періодично дивиться на відео з камер відеоспостереження. Кіт справді приходить вчасно.

«Він приходить найпершим на роботу. Приходить і сидить під дверима», — ділиться Ольга Магасенко.

У магазині часто роблять святкові локації, і кіт добре про це знає. Йому дуже подобається там сидіти, а покупцям — фотографуватися з котом. А ще він часто сидить на місці касира.

Люди думали, що кіт безпритульний, але виявилося, що він має господарку. Вона забирає його в кінці кожного робочого дня.

Фото: скриншот Суспільне. Кропивницький

Кота Гошу називають кращим працівником магазину. Кіт любить поспати на робочому місці. Щойно він засне, як люди приходять його попестити.

Гошу підгодовують і працівники, і покупці. Власниця кота Ірена Арвеладзе розповіла, що пухнастий з’явився в її родині півтора року тому. Спершу він прийшов у двір, де живе багато котів. Йому облаштували будиночок, обробили від паразитів, кастрували та зробили щеплення.

На ніч він почав приходити додому до пані Ірени.

«Він — кіт роботящий, знайшов собі магазин і заробляє на корм. Дуже любить поїсти, тому їсть, якщо йому запропонують», — каже Ірена Арвеладзе.

Кожен відділ магазину має для кота смаколики. Після насиченого робочого дня кіт не відмовляється і від їжі вдома. Гоша любить дітей, він дуже контактний кіт.

У магазині, де продають продукти, повинні дотримуватися закону про вимоги до безпечності та якості харчів, каже заступниця начальника управління Держпродспоживслужби в області Світлана Яніцька. Однак скарг на кота в магазині там не отримували.

До продуктів Гошу не підпускають. Він усе розуміє і не чинить спротиву.

