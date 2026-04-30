ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
11
Час на прочитання
2 хв

Пухнастий касир: кіт Гоша понад рік "працює" у супермаркеті Кропивницького

У Кропивницькому кіт Гоша став справжньою зіркою супермаркету. Пухнастий «касир» приваблює клієнтів і піднімає настрій відвідувачам.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
Коментарі
У Кропивницькому працює кіт-касир

У Кропивницькому кіт «влаштувався на роботу» до супермаркету. Сірий кіт Гоша став популярним у Кропивницькому, адже «працює» касиром в місцевому магазині. Тепер до магазину приходить більше клієнтів, аби подивитися на нового «працівника».

Про це пише Суспільне.Кропивницький.

У Кропивницькому в магазині працює кіт Гоша

Кіт «працює» в одному з магазинів міста вже понад рік. Серед його обов’язків — покращувати настрій працівникам і відвідувачам. Кіт Гоша в магазині має два улюблених місця: на касі та в фотозоні для відвідувачів.

Щодня кіт приходить «на роботу» о 07:00. Керуюча магазином пані Ольга періодично дивиться на відео з камер відеоспостереження. Кіт справді приходить вчасно.

«Він приходить найпершим на роботу. Приходить і сидить під дверима», — ділиться Ольга Магасенко.

У магазині часто роблять святкові локації, і кіт добре про це знає. Йому дуже подобається там сидіти, а покупцям — фотографуватися з котом. А ще він часто сидить на місці касира.

Люди думали, що кіт безпритульний, але виявилося, що він має господарку. Вона забирає його в кінці кожного робочого дня.

Фото: скриншот Суспільне. Кропивницький

Кота Гошу називають кращим працівником магазину. Кіт любить поспати на робочому місці. Щойно він засне, як люди приходять його попестити.

Гошу підгодовують і працівники, і покупці. Власниця кота Ірена Арвеладзе розповіла, що пухнастий з’явився в її родині півтора року тому. Спершу він прийшов у двір, де живе багато котів. Йому облаштували будиночок, обробили від паразитів, кастрували та зробили щеплення.

На ніч він почав приходити додому до пані Ірени.

«Він — кіт роботящий, знайшов собі магазин і заробляє на корм. Дуже любить поїсти, тому їсть, якщо йому запропонують», — каже Ірена Арвеладзе.

Кожен відділ магазину має для кота смаколики. Після насиченого робочого дня кіт не відмовляється і від їжі вдома. Гоша любить дітей, він дуже контактний кіт.

У магазині, де продають продукти, повинні дотримуватися закону про вимоги до безпечності та якості харчів, каже заступниця начальника управління Держпродспоживслужби в області Світлана Яніцька. Однак скарг на кота в магазині там не отримували.

До продуктів Гошу не підпускають. Він усе розуміє і не чинить спротиву.

Днями у Харкові рятували кота, який застряг на високому дереві. Операція порятунку тривала чотири дні. Його намагалися зняти з дерева ДСНС, і комунальники, і альпініст.

Чотири дні тварина провела без їжі та води на висоті кількох метрів. На щастя, кіт не зазнав травм.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
11
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie