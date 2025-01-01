Пурпурове небо над Україною: метеорологи пояснили мальовниче явище (фото)

Таке явище часто можна побачити у вологу і ясну погоду.

Яскраві пурпурові або рожево-фіолетові відтінки неба під час заходу сонця, які спостерігали 1 січня у низці міст України, зокрема й у Києві, є природним явищем, яке має назву “пурпурове світло”.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі, опублікувавши декілька фото.

Фото: Укргідрометцентр

Фото: Укргідрометцентр

Фото: Укргідрометцентр

"Це відбувається через те, що сонячні промені проходять через товстий шар атмосфери, коли сонце знаходиться низько над горизонтом. Частинки пилу або вологи в повітрі розсіюють короткохвильове світло, і до нас доходять довгохвильові переважно червоні та фіолетові кольори", — пояснили метеорологи.

В Укргідрометцентрі зазначили, що таке явище часто можна спостерігати у вологу і ясну погоду.

“Дивіться на небо під час таких моментів – це природа дарує нам свою найяскравішу палітру кольорів”, - закликають у повідомленні.

Нагадаємо, у новорічну ніч на Івано-Франківщині помітили дивовижне явище - північне сяйво.

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