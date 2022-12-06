"Путін, Арестович, генератор та повітряна тривога": Google назвав найпопулярніші запити в Україні

В пошуковику найчастіше цікавилися Олексієм Арестовичем та Валерієм Залужним.

Google опублікував звіт, що найчастіше шукали українці 2022 року. Серед найпопулярніших запитів - це "карта України, Байрактар, Путін, Жириновський, Гостомель та "Холостяк 2022".

Про це йдеться в аналітичному звіті Google.

Найчастіше українці шукали в Мережі за такими ключовими словами: "Карта України", "Байрактар", "Путін", "Жириновський" тощо. Також популярними в Україні були запити: "що таке Swift", "лендліз", "надзвичайний стан", "НАТО", "воєнний стан".

У категорії персона в Україні найчастіше шукали інформацію про радника Офісу президента Олексія Арестовича, Валерія Залужного, Віталія Кіма, Віктора Медведчука.

Щодо фільмів, то найчастіше українці "гуглили" "Людину-павука", "Додому шляху нема" та "Дім драконів".

У розділі "Покупки" українці найчастіше цікавилися сіллю, генераторами, маркою "рускій корабль", свічками, павербанками, Starlink та йодидом калію.

2022 року найбільше зростання показали такі пошукові запити, як-от "Карта повітряних тривог", "Новини України", "єДопомога".

Нагадаємо, російські бойовики на території окупованої Донецької та Луганської областей заборонили використання Google. Причиною стало "цькування росіян та поширення дезінформації".

Також через повномасштабне вторгнення Росії до України Google AdSense зупиняє монетизацію контенту, який використовує, заперечує чи виправдовує війну.

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