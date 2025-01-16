Путін і Тунберг, Кім Чен Ин і Свіфт: штучний інтелект створив "найгірші пари знаменитостей" – фото

Штучний інтелект створив найхимерніші пари зірок і відомих політиків.

Кліп, опублікований на Х, демонструє деякі з найдивніших пар знаменитостей, зокрема північнокорейського лідера Кім Чен Ина і співачку Тейлор Свіфт, активістку Ґрету Тунберг і російського президента Володимира Путіна.

З іншого боку, все ще неймовірні, але менш моторошні, пари Ріанни та Джо Байдена, колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона та реперки Карді Бі, а також Папи Франциска і Кім Кардашян.

Також ШІ вирішив, що для співака Гаррі Стайлза ідеальною парою стане колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

ШІ створив найхимерніші пари / Фото: скриншот з відео

ШІ створив найхимерніші пари / Фото: скриншот з відео

ШІ створив найхимерніші пари / Фото: скриншот з відео

У коментарях користувачі зізналися, що нажахані побаченим:

Це смішно і жахливо

Путін і Ґрета – це найгірше, що я бачив за останній час. Відбілювач для очей!

Це прокляття

І ось так я досягнув свого рівня "фууу" на сьогодні

Що ж, ти це зробив. Тобі вдалося огидити весь Інтернет. Вітаю

Хоча зараз все це може здаватися забавкою, деякі експерти попереджають про те, що штучний інтелект може змінити людство на гірше. Багато хто навіть звернув увагу на те, наскільки реалістичний вигляд має відео.

Доктор Джеффрі Гінтон, когнітивний психолог і комп'ютерний науковець, який працював у Google, нещодавно замислився над небезпеками штучного інтелекту. Виступаючи на BBC Radio 4, він сказав: "Розумієте, нам ніколи раніше не доводилося мати справу з чимось розумнішим за нас самих. А скільки ви знаєте прикладів, коли більш розумною річчю керувала б менш розумна? Таких прикладів дуже мало. Я не думав, що все буде так, як зараз. Я думав, що в якийсь момент у майбутньому ми опинимося тут. Тому що ситуація, в якій ми зараз перебуваємо, полягає в тому, що більшість експертів у цій галузі вважають, що колись, можливо, протягом наступних 20 років, ми розробимо штучний інтелект, який буде розумнішим за людей. І це дуже страшна думка".

Нагадаємо, до 2030 року ШІ здатен витіснити до половини працівників великих компаній. Ключовий вплив штучного інтелекту, ймовірно, полягає не в заміні людських навичок, а в їхньому посиленні.

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