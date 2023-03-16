"Путін ніби її скасував": ЗМІ помітили загадкове зникнення 20-річної позашлюбної доньки диктатора

20-річна Луїза Розова, яку називають позашлюбною донькою Путіна, загадково зникла після того, як диктатор почав війну з Україною. Раніше Розова хвалилась розкішним життям у Європі та давала інтерв'ю.

Про це пише британське видання Мirror.

Луїза Розова, яка цього місяця святкуватиме своє 20-річчя, колись була дуже помітною в соціальних мережах, але більше не користується своїми акаунтами.

Російський дослідник, який спостерігав за родиною диктатора, сказав: "Це виглядає так, ніби Путін скасував її. Її нібито модний бізнес, схоже, зупинився, і вона більше не виступає як ді-джей, як колись, і не дає інтерв'ю для журналів. Її життя, очевидно, зараз дуже обмежене".

Фото: скриншот з відео

Луїза - дочка колишньої коханки Путіна, яка є однією з найбагатших жінок Росії, Світлани Кривоногих. Раніше Луїза любила відпочивати в Парижі, де її бачили в Луврі в 2021 році, і має будинок у Монако. Луїза перестала публікувати пости для своїх 84 000 підписників, що викликало підозру, що Путін її заховав. Пізніше вона закрила свій акаунт.

Її також не було видно на фотографіях її заможних друзів у соціальних мережах, які продовжують подорожувати світом, незважаючи на війну.

Фото: Фото з соціальних мереж

Раніше російське видання "Проєкт" у своєму розслідуванні розповіло про ще одну ймовірну коханку Путіна - Світлану Криворуких. Вона працювала звичайною прибиральницею, проте потім раптово розбагатіла. За різними даними, це сталось після зустрічі з диктатором Путіним. У 2003 році в пари нібито народилась позашлюбна донька.

Нагадаємо, до санкцій Великої Британії потрапила ймовірна колишня коханка Путіна Світлана Кривоногих. За даними ЗМІ, у жінки з диктатором може бути спільна донька.

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