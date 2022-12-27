Путін подарував очільникам країн СНД дев'ять перснів: їх порівняли з кільцями Саурона і назґулами

У соцмережах ця історія викликала бурхливу реакцію, адже користувачі одразу згадали про роман Джона Толкієна "Володар перснів".

Президент Росії Володимир Путін напередодні Нового року подарував учасникам неформального саміту країн СНД персні.

На кожному персневі з металу, схожого на біле та жовте золото, розміщено символіку СНД та привітання "З Новим роком-2023".

Подарунок отримали:

сам Путін, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко президент Азербайджану Ільхам Алієв, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Садір Жапаров, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов, президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

У соцмережах ця історія викликала буррхливу реакцію, адже користувачі одразу згадали про роман Джона Толкієна "Володар перснів".

В СБУ нагадали Путіну, що зло завжди зазнає поразки.

У Мережі іронічно зазначили, що Путіна напевно хтось познайомив з творами Толкіна, що диктатор став "косплеїти" свого кумира Саурона.

Також у мемах вже порівнють президента України Володимира Зеленського з гоббітом Фродо, який знищив перстень влади, що призвело до загибелі повелителя темних сил Саурона.

Контекст

За сюжетом темний володар Саурон, щоб знайти союзників, подарував "кільця влади" дев'ятьом владикам людей, які пізніше перетворилися у його вірних слуг – назґулів.

Персні влади посилювали могутність їхніх власників. Проте незабаром власники починали відчувати себе зношеними і перетворювалися на привидів. Один за одним вони підпали під владу Саурона та Єдиного Кільця.

Зазначимо, що це вже не перша аналогія подій війни з Росією з творами Толкіна. Українці у соцмережах називають російських окупантів орками. Орки у творах письменника – раса злих створінь, які служать темному володареві Саурону і ненавидять людей. Білорусь та Лукашенка часто називають Ізенґардом та Саруманом – чаклуном, який зрадив людей і ельфів, перейшовши на сторону зла і відкрив другий фронт, проте був розгромлений.