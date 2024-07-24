Путін у сукні, а Трамп у наручниках: Мережу порвало відео модного показу, створеного ШІ

Світові лідери "з'явилися" на подіумі такими, якими юзери їх ще ніколи не бачили.

У дописі, який переглянули майже 150 млн разів, Ілон Маск поділився відео від Interdimensionaltv, яке він підписав: "Настав час для показу мод зі штучним інтелектом".

У ньому видатні світові лідери крокують подіумом у кумедному вбранні. Так, Дональд Трамп постав у помаранчевому тюремному комбінезоні від Louis Vuitton, Папа Римський – в білому пальто з сумочкою в тон, а Путін – в яскравій дизайнерській сукні-халаті.

High time for an AI fashion show pic.twitter.com/ra6cHQ4AAu — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2024

Сам Ілон Маск з'являється в одних трусах з літерою "Х" і ремінцями на голих грудях, а потім вдягає скафандр Tesla. Кім Чен Ин постав у мішкуватому балахоні в образі репера, а генеральний директор Apple Тім Кук носить iPad на шиї, в той час як Барак Обама одягається в костюми бейсболіста, гладіатора і лицаря.

Байден проїхався подіумом у кріслі колісному, а Камала Гарріс продефілювала у бікіні.

Публікація на платформі X зібрала понад 16 000 коментарів.

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Нагадаємо, син кандидата у президенти США від республіканців Дональд Трамп-молодший жорстко потролив Зеленського після рішення Байдена знятися з виборів. Він опублікував зображення у вигляді скриншота зі смартфона Байдена, де показані начебто 52 пропущені телефонні дзвінки від Зеленського та низка смс-повідомлень від нього.

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