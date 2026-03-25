Чи можна брати шлюб із двоюрідною сестрою чи братом: роз’яснення священника Філюка

Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини, який полюбляє відповідати на незвичні і доволі курйозні питання під підписників, цього разу пояснив читачам, чи можна одружуватися двоюрідним сестрі і братові.

Про це Філюк розповів у своїх соцмережах.

«Ні, то вже бредотство», — сказав він.

До якого покоління Церква вважає людей родичами

За словами Філюка, не можна одружувати ні двоюрідним, ні троюрідним, ні чотириюрідним. А лише після сьомого покоління можна одружуватися.

«До сьомого покоління не рекомендується одружуватися, через те, що ми люди, як би сказати, вже спорчені. В якому плані? Колись, як були перші люди на землі, вони мали досконале генетичне здоров’я. Вони були здорові. І там таке (інцест — Ред.) було. Але зараз це не дозволяється, через те, що можуть, вибачте, при всій повазі, можуть навіть діти породитися каліки. Не можна. Наукою доведено, і церква не благословляє шлюбів між спорідненими родинними зв’язками людьми. Не можна це робити. Після сьомого покоління — женіться, одружуйтесь, виходьте заміж», — сказав священник.

