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Раптово стало зле: 28-річна дівчина померла через два дні після того, як їй зробили ліпосакцію

Раптово стало зле: 28-річна дівчина померла через два дні після того, як їй зробили ліпосакцію

dailymail.co.uk

Медика, який робив дівчині операцію, уже затримали.

У Туреччині померла 28-річна громадянка Великої Британії після того, як їй зробили ліпосакцію. Остаточна причина смерті дівчини поки невідома. 

Про це пише dailymail.co.uk. 

28-річна Діарра Акуа Юніс Браун приїхала до Стамбула із Великої Британії, щоб там зробити собі операцію із видалення жиру. Ліпосакцію їй робили в передмісті Стамбула, в Бахчеліевлері, 22 жовтня. Втручання було успішним. 

Проте через два дні дівчина прийшла на перев'язку, де їй раптово стало зле і британка померла. Лікаря, який проводив хірургічне втручання, уже затримали. Під час допиту він розповів, що після операції дівчина добре почувалась, проте під час перев'язки їй стан швидко погіршився і вона померла. Медик пояснив, що він не розуміє, чому так сталось. 

Спеціалісти уже провели розтин тіла, проте офіційна причина смерті Діари поки не повідомляється. 

У Мережі знайомі дівчини розповіли, що вона хорошою людиною і другом. 

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