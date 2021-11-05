Раптово стало зле: 28-річна дівчина померла через два дні після того, як їй зробили ліпосакцію

Медика, який робив дівчині операцію, уже затримали.
У Туреччині померла 28-річна громадянка Великої Британії після того, як їй зробили ліпосакцію. Остаточна причина смерті дівчини поки невідома.
Про це пише dailymail.co.uk.
28-річна Діарра Акуа Юніс Браун приїхала до Стамбула із Великої Британії, щоб там зробити собі операцію із видалення жиру. Ліпосакцію їй робили в передмісті Стамбула, в Бахчеліевлері, 22 жовтня. Втручання було успішним.
Проте через два дні дівчина прийшла на перев'язку, де їй раптово стало зле і британка померла. Лікаря, який проводив хірургічне втручання, уже затримали. Під час допиту він розповів, що після операції дівчина добре почувалась, проте під час перев'язки їй стан швидко погіршився і вона померла. Медик пояснив, що він не розуміє, чому так сталось.
Спеціалісти уже провели розтин тіла, проте офіційна причина смерті Діари поки не повідомляється.
У Мережі знайомі дівчини розповіли, що вона хорошою людиною і другом.
Читайте також:
- Картоплю-рекордсменку виростила пара із Нової Зеландії
- В Англії маленьке кошеня залізло у двигун фургона і проїхало 100 км: як його врятували
- Конспірологи два дні чекали на “воскресіння” батька та сина Кеннеді, сподіваючись на "друге пришестя" Трампа