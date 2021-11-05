Раптово стало зле: 28-річна дівчина померла через два дні після того, як їй зробили ліпосакцію

Раптово стало зле: 28-річна дівчина померла через два дні після того, як їй зробили ліпосакцію

Медика, який робив дівчині операцію, уже затримали.

У Туреччині померла 28-річна громадянка Великої Британії після того, як їй зробили ліпосакцію. Остаточна причина смерті дівчини поки невідома.

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Про це пише dailymail.co.uk.

28-річна Діарра Акуа Юніс Браун приїхала до Стамбула із Великої Британії, щоб там зробити собі операцію із видалення жиру. Ліпосакцію їй робили в передмісті Стамбула, в Бахчеліевлері, 22 жовтня. Втручання було успішним.

Проте через два дні дівчина прийшла на перев'язку, де їй раптово стало зле і британка померла. Лікаря, який проводив хірургічне втручання, уже затримали. Під час допиту він розповів, що після операції дівчина добре почувалась, проте під час перев'язки їй стан швидко погіршився і вона померла. Медик пояснив, що він не розуміє, чому так сталось.

Спеціалісти уже провели розтин тіла, проте офіційна причина смерті Діари поки не повідомляється.

У Мережі знайомі дівчини розповіли, що вона хорошою людиною і другом.

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