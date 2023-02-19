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Раптово заговорив українською: пропагандист Соловйов влаштував чергову істерику (відео)

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
3765
Час на прочитання
1 хв
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Раптово заговорив українською: пропагандист Соловйов влаштував чергову істерику (відео)

Фото: YouTube

Цього разу Соловйов порівняв українців з нацистами.

Російський пропагандист Володимир Соловйов в одному з ефірів раптово заговорив українською мовою. Цього разу він продовжував порівняти Україну з "нацистською" Німеччиною.

Кремлівський рупор перейшов на українську в ефірі однієї з пропагандистських програм Росії.

Зокрема, Соловйова обурив факт, що президент Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді Сухопутних військ ЗСУ.  У відповідь він провів аналогію з нацистами, у яких була гірсько-піхотна дивізія вермахту.

"Ось указ президента України про присвоєння почесного найменування 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді Сухопутних військ ЗСУ. Це ж один в один гірсько-штурмова... Там була дивізія, а тут - бригада. Нічого в голові нема? Третій рейх не встає?", - заявив оскаженілий Соловйов.

Нагадаємо, раніше пропагандист Соловйов влаштував істерику у прямому ефірі через знімки сина-моделі.

У відповідь гуморист Юрій Великий у свіжій пародії Великий показав російського пропагандиста Володимира Соловйова, який в істериці відреагував на свого сина.

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Дата публікації
Перегляди
3765
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